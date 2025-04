L'oroscopo del fine settimana dal 5 al 6 aprile prevede un Toro fiero di sé e di ciò che riuscirà a costruire, soprattutto al lavoro, invece i Gemelli saranno introspettivi, nel tentativo di comprendere come risolvere certe situazioni amorose e professionali. Il Cancro attraverserà un periodo proficuo e di crescita, mentre l'Acquario dovrà essere paziente nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 aprile 2025 e graduatoria

Ariete: questo fine settimana potrebbe rivelarsi un po’ anonimo per la vostra vita sentimentale. Soprattutto nella giornata di sabato non sarete così attivi in amore a causa della Luna.

Domenica la situazione migliorerà, ma non sperate in momenti da batticuore. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, ma non senza un po’ di confusione da dissipare. Voto - 7️⃣

Toro: vi sentirete fieri di voi stessi di ciò che riuscirete a costruire in campo professionale. Il sostegno di Mercurio e di Marte vi permetterà di fare importanti passi avanti nei vostri progetti, con risultati sopra le aspettative. Sul fronte amoroso scorrerà una bellissima intesa tra voi e il partner, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in quadratura, causando piccole incomprensioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vi vedranno più introspettivi in questo weekend di aprile.

Questo cielo non sarà così favorevole nei vostri confronti, soprattutto in amore, e sarà necessario prendersi un momento per comprendere i vostri sentimenti e comprendere cosa fare per migliorare la vostra situazione. Nel lavoro sarete aiutati da Giove, ciò nonostante, sarà un po’ faticoso trovare buone soluzioni per i vostri progetti, considerato Mercurio in quadratura.

Voto - 6️⃣

Cancro: con Mercurio e Marte in buon aspetto, attraverserete un fantastico periodo di crescita in ambito professionale, dove sarà possibile mettere a punto importanti progetti, che possono permettervi di fare il salto di qualità nelle prossime settimane o mesi. In amore la Luna vi darà una spinta nella giornata di sabato, utile soprattutto per i cuori solitari per farsi avanti.

Venere in trigono infine, vi aiuterà a mostrare le vostre emozioni. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questo weekend per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, e non vi darà grandi occasioni romantiche. Domenica però, la Luna sarà favorevole, e vi darà l'opportunità di essere più confidenti nei confronti della persona che amate. Nel lavoro seguite i vostri progetti con calma, soprattutto se avete un percorso già stabilito, evitando dunque di uscire dal seminato. Voto - 7️⃣

Vergine: la posizione sfavorevole di Venere e Mercurio v'impedirà di vivere una quotidianità soddisfacente secondo l'Oroscopo. Soprattutto nel lavoro, non ci saranno grandi idee che possono aiutarvi in quel che fate.

Dovrete essere più attivi e creativi in quel che fate. In amore la Luna vi darà una mano a comprendere meglio il vostro rapporto, ma con Venere in opposizione, non ci saranno grandi momenti di passione. Voto - 6️⃣

Bilancia: questo weekend di aprile non inizierà sotto le più rosee aspettative considerato la Luna in quadratura. Questo cielo però non sarà così male per cercare di vivere un rapporto un po’ più movimentato e carico di emozioni. Approfittate soprattutto della giornata di domenica, quando l'astro argenteo sarà in una posizione migliore. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo in questo periodo. Attenzione soltanto a non prendere decisioni azzardate. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi attende un fine settimana entusiasmante secondo l'oroscopo.

In amore godrete del sostegno di Venere, e della Luna durante la giornata di sabato, pronti a regalarvi dolcissime emozioni da condividere con la persona che amate. Sul posto di lavoro il vostro metodo sarà ottimo per gestire le vostre mansioni nel miglior modo possibile. Voto - 9️⃣

Sagittario: con Mercurio e Venere in quadratura dal segno dei Pesci, la vostra quotidianità non sarà così semplice da gestire secondo l'oroscopo. In amore potreste essere un po’ troppo rigidi con la persona che amate, faticando a trovare punti in comune che possano fare bene al vostro rapporto. In ambito professionale dovrete rimettere ordine nei vostri progetti, e ritrovare la giusta direzione per riuscire a ottenere buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Capricorno: il vostro fine settimana partirà un po’ a rilento in campo amoroso a causa della Luna in opposizione. Venere sarà favorevole, ciò nonostante fate attenzione a non essere troppo diretti nei confronti del partner. Domenica sarà una giornata più interessante per le effusioni. Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà buona, tanto da riuscire a raggiungere risultati lodevoli. Voto - 8️⃣

Acquario: dovete essere più pazienti e comprensivi nei confronti del partner. Questo cielo non sarà così luminoso, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno del Leone. Riguardo al lavoro, avrete importanti esigenze in questo periodo.

Non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi, ma sarete disposti a fare qualche sacrificio se necessario. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali semplicemente eccellenti per voi nativi del segno. In amore ci penseranno la Luna e Venere a concedervi momenti di piacevole intesa con la persona che amate. I cuori solitari potranno finalmente trovare la persona adatta a loro. Sul fronte professionale Mercurio e Marte si riveleranno buoni alleati per i vostri progetti e vi aiuteranno a prendere la giusta decisione. Voto - 9️⃣