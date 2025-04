Secondo l'oroscopo del 12 aprile 2025, per voi nati sotto il segno del Sagittario, primi in classifica, le relazioni si animano di un’intensità positiva, le opportunità non mancano, e avete quella marcia in più che vi permette di farvi notare e di guidare chi vi circonda. Al dodicesimo posto, invece, troviamo i nati sotto il segno della Vergine, che dovranno affrontare una giornata piuttosto faticosa. I transiti planetari vi mettono alla prova, soprattutto sul piano emotivo e relazionale. Vi sentite poco compresi e facilmente irritabili, con il rischio di chiudervi in voi stessi.

Oroscopo di sabato 12 aprile: classifica e previsioni per tutti i segni

1° posto – Sagittario

Siete al massimo della forma e lo dimostrate in ogni cosa che fate. La Luna nel vostro segno vi conferisce entusiasmo, fiducia e una meravigliosa apertura verso il mondo. Questo è il momento perfetto per uscire, esplorare, incontrare persone nuove o vivere esperienze fuori dall’ordinario. Se siete in coppia, potrete condividere emozioni intense con il partner; se siete single, vi basta uno sguardo per conquistare. Sul piano lavorativo, anche se è il weekend, potreste ricevere notizie interessanti o intuizioni brillanti da annotare per i giorni a venire.

2° posto – Leone

Una bellissima giornata si apre per voi, all’insegna dell’energia solare che vi contraddistingue.

Il vostro carisma è in primo piano: dove passate lasciate il segno. L’ambiente attorno a voi è favorevole, e ogni situazione sembra girare nel verso giusto. In amore, le vostre iniziative sono accolte con entusiasmo e trasporto. È il momento ideale per organizzare una serata speciale o per fare un passo importante in una relazione.

Anche la creatività è alle stelle: se vi dedicate a un hobby o a un progetto personale, ne resterete pienamente soddisfatti.

3° posto – Ariete

Il fuoco che vi anima si esprime con grande vitalità. Marte vi sostiene e vi incoraggia ad agire, prendere iniziative, affrontare sfide senza timore. Avete la lucidità per riconoscere ciò che vi fa bene e la forza per lasciar andare ciò che vi appesantisce.

Le relazioni sentimentali sono vivaci: potete chiarire malintesi recenti oppure avvicinarvi con più decisione a una persona che vi attrae. Sul fronte personale, la giornata vi offre stimoli nuovi che riaccendono la passione per ciò che amate.

4° posto – Toro

Siete centrati, affidabili e pieni di determinazione. Anche in un sabato apparentemente tranquillo, riuscite a costruire qualcosa di concreto, a casa come nei rapporti. In amore, siete capaci di dare e ricevere con intensità, con gesti che parlano più di mille parole. È un buon momento per ritrovare intimità con chi vi è vicino. Se vi dedicate al riposo o al benessere personale, i benefici saranno immediati. L’armonia tra mente e corpo è palpabile: continuate su questa strada.

5° posto – Pesci

Sensibilità, immaginazione e intuito vi guidano in una giornata che può rivelarsi più luminosa del previsto. Avete la capacità di cogliere i segnali sottili attorno a voi e di rispondere con dolcezza e profondità. In amore, potete ricevere conferme affettuose o parole che aspettavate da tempo. Se siete soli, potreste incontrare qualcuno che vi tocca l’anima. In ambito creativo, lasciatevi ispirare da musica, arte o natura: potreste dar vita a qualcosa di straordinario.

6° posto – Bilancia

Dopo un momento difficile, ritrovate un certo equilibrio. La vostra eleganza emotiva vi aiuta a gestire i rapporti con più leggerezza, e ciò che sembrava un problema si rivela, col tempo, una semplice incomprensione.

Avete modo di rimettervi in gioco, specie in amore, dove potete riscoprire il gusto del dialogo autentico. In famiglia, tornano sorrisi e distensione. Ritagliatevi uno spazio per voi: leggere, ascoltare musica o passeggiare vi farà sentire più centrati.

7° posto – Capricorno

La giornata è stabile ma richiede un po’ di flessibilità. Non tutto va secondo i vostri piani, ma saprete trovare il modo di aggiustare il tiro. In ambito affettivo, serve attenzione: evitate di essere troppo rigidi o critici. Se riuscite a lasciare spazio anche alla leggerezza, vi accorgerete che le cose scorrono con più facilità. Sul piano pratico, la vostra capacità organizzativa vi permette di risolvere piccole questioni rimaste in sospeso durante la settimana.

8° posto – Cancro

Siete più riflessivi del solito e avete bisogno di ascoltarvi in profondità. È una giornata in cui potete fare chiarezza su ciò che sentite, ma anche sulle dinamiche di coppia o familiari. Non temete la solitudine, se vi serve per rimettere ordine nei vostri pensieri. Un incontro o un messaggio potrebbe sorprendervi e riportare alla luce emozioni sopite. In ambito domestico, vi sentite più a vostro agio: una cena in compagnia o un momento di intimità vi riempirà il cuore.

9° posto – Scorpione

L’umore è altalenante, ma avete risorse interiori sufficienti per affrontare eventuali momenti di tensione. Il consiglio delle stelle è quello di non reagire d’impulso, soprattutto se vi sentite provocati.

In amore, evitate di scavare troppo in profondità se non siete pronti a gestire ciò che troverete. Con un po’ di autocontrollo, la giornata può trasformarsi in un’occasione per rimettere le cose a posto. Un confronto costruttivo con un amico fidato vi aiuterà a vedere le cose da un’altra prospettiva.

10° posto – Gemelli

Siete un po’ inquieti, come se non riusciste a stare fermi o a trovare una direzione chiara. Il cielo vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che vi circonda senza la necessità di intervenire subito. In amore, la comunicazione può risultare un po’ confusa: è meglio evitare discussioni accese e aspettare un momento più sereno. Dedicatevi ad attività leggere, che stimolino la mente senza stressarvi.

Un po’ di silenzio potrebbe aiutarvi più di mille parole.

11° posto – Acquario

Vi sentite fuori fase, con l’impressione che le vostre intuizioni non siano comprese come vorreste. Questo può portare frustrazione, ma non lasciate che vi trascini in polemiche inutili. In famiglia o nel rapporto di coppia, serve pazienza e spirito di adattamento. Se riuscite a tenere a bada la voglia di scappare, potrete trasformare i malintesi in occasioni di crescita. Concedetevi un po’ di tempo offline, lontani da notifiche e stimoli eccessivi.

12° posto – Vergine

Il cielo vi rema un po’ contro e tutto sembra richiedere uno sforzo in più. Vi sentite sotto pressione, affaticati o semplicemente poco motivati. Le energie sono basse e la vostra naturale tendenza alla precisione può diventare un’arma a doppio taglio.

Non siate troppo severi con voi stessi o con chi vi circonda. In amore, la voglia di perfezione rischia di soffocare l’autenticità: lasciate spazio anche alle emozioni più spontanee. Sfruttate queste ore per ascoltarvi in silenzio, recuperare energie e lasciare andare il controllo.