Secondo l'oroscopo di Pasquetta 2025 in vetta alla classifica c'è il Sagittario, che riuscirà finalmente a vivere una giornata dinamica, spensierata, piena di stimoli e libertà in cui il suo spirito avventuroso troverà un terreno fertile per esprimersi, tra gite, amicizie, risate, racconti e novità.

All’ultimo posto, invece, il Cancro, che farà fatica a stare al passo con le richieste di chi gli sta attorno. I nativi si sentiranno più bisognosi di raccoglimento che di socialità, più inclini a una dolce malinconia che a un’allegria esplosiva.

Previsioni astrologiche di Pasquetta 2025: la classifica completa dei segni

1° - Sagittario - Siete perfettamente in sintonia con il clima di festa e di libertà che questa giornata porta con sé. Avete voglia di muovervi, esplorare, incontrare persone nuove, ridere senza pensieri. Tutto vi sorride: l’umore è alto, il corpo risponde con energia e l’amore vi strizza l’occhio. Se siete in coppia, riuscite a sorprendere chi amate con piccoli gesti pieni di significato. Se siete single, gli incontri casuali potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Amici, natura, parole leggere: una combinazione perfetta per ricaricarvi e guardare avanti con entusiasmo.

2° - Leone - Il vostro carisma naturale viene esaltato da un cielo che vi rende protagonisti senza sforzo.

In questa Pasquetta sapete stare tra la gente con eleganza e generosità, e riuscite a mettere tutti di buonumore. Le relazioni sono il vostro punto forte: sapete creare un clima di allegria autentica, senza eccessi. Qualcuno potrebbe farvi una dichiarazione inaspettata o regalarvi una dimostrazione di affetto profonda. Approfittate di questa energia per consolidare rapporti sinceri e magari perdonare qualcosa che ormai non ha più importanza.

3° - Bilancia - Siete tra i più armoniosi del giorno, capaci di adattarvi alle situazioni con equilibrio e garbo. Vi godete la compagnia senza forzature, vi lasciate portare dalle emozioni senza perdere il controllo. Una gita fuori porta, una tavolata con amici o parenti, un momento di condivisione autentica: ogni cosa ha il suo tempo e il suo sapore.

La vostra eleganza interiore viene apprezzata e ricambiata. Anche l’amore vi regala dolcezza e gratitudine. Una giornata semplice, ma piena di piccoli momenti speciali.

4° - Ariete - Avete voglia di leggerezza, di movimento, di sorridere senza troppe complicazioni. Questo lunedì pasquale vi permette di scaricare un po’ di tensione e ritrovare il vostro spirito giocoso. State riscoprendo il gusto di vivere il momento, senza anticipare il futuro o rimuginare sul passato. In amore vi lasciate andare, anche se non rinunciate a prendere l’iniziativa. Una passeggiata, uno scherzo, un invito improvviso: tutto ciò che nasce in modo spontaneo vi fa bene e vi ricarica.

5° - Acquario - L’aria frizzante della Pasquetta vi si addice.

Siete anticonvenzionali, imprevedibili, ma anche estremamente lucidi su ciò che desiderate. Avete bisogno di stimoli e nuovi contatti e li trovate con naturalezza. Una conversazione vi apre a un’idea nuova, un incontro casuale risveglia emozioni che pensavate sopite. Se riuscite a non essere troppo distaccati, potreste scoprire un’intimità più profonda di quanto vi aspettavate. Lasciate fluire, senza controllare tutto.

6° - Toro - Vi godete la lentezza e il piacere delle cose semplici. Una tavola apparecchiata con cura, il contatto con la natura, i sorrisi sinceri: è questo ciò che vi nutre. Non avete bisogno di fare grandi cose, ma di sentirvi circondati da ciò che conoscete e amate. In amore siete affettuosi, profondi, presenti.

Un gesto, uno sguardo, un abbraccio vi riempiono più di mille parole. Se qualcosa vi turba, evitate di chiudervi: parlate, ma con calma.

7° - Vergine - La vostra mente è attiva, ma meno critica del solito, e questo vi permette di rilassarvi un po’ di più. Riuscite a organizzarvi bene anche nella confusione tipica delle giornate festive. Tutto fila liscio, anche se in certi momenti sentite il bisogno di isolarvi per ritrovare il vostro centro. Non è una Pasquetta movimentata, ma è efficace nel restituirvi un senso di ordine e presenza. Se siete in coppia, potete chiarire qualcosa rimasto in sospeso. Se siete soli, godetevi il tempo per voi.

8° - Scorpione - La vostra intensità emotiva si scontra con un’atmosfera più leggera di quanto vorreste.

Avete bisogno di verità, di sguardi sinceri, di profondità. Ma non tutti sono pronti a seguirvi. Cercate di non essere troppo esigenti: chi vi ama vi capisce anche quando state in silenzio. Una persona potrebbe cercare di avvicinarsi, ma voi dovete permetterlo. In questa giornata lasciate andare il controllo e fate spazio a una dolce vulnerabilità. Vi farà bene.

9° - Gemelli - Vi trovate in una fase di riflessione più che di slancio. Vorreste partecipare a tutto, dire la vostra, fare, disfare e proporre ma qualcosa dentro vi frena. Forse è la fatica degli ultimi giorni, forse è una certa stanchezza mentale che non volete ammettere. In compagnia rischiate di sembrare distratti o evasivi. Meglio circondarvi solo di chi sa comprendervi.

L’amore ha bisogno di concretezza: evitate le mezze verità.

10° - Capricorno - Avete difficoltà a staccare la spina. Anche se intorno a voi c’è aria di festa, siete ancora immersi nei pensieri, nei doveri, nei programmi da definire. Questa giornata vi sfugge un po’ di mano, anche se gli altri non se ne accorgono. In amore siete presenti, ma poco espressivi. Cercate di non irrigidirvi: a volte basta un sorriso per cambiare l’energia. Se potete, fate una passeggiata, lasciate che la natura vi riporti nel corpo.

11° - Pesci - La vostra sensibilità vi espone a emozioni forti e contrastanti. Siete vulnerabili, forse un po’ delusi da aspettative non corrisposte. Vi sentite incompresi, ma fate fatica a spiegarvi.

Le parole sembrano insufficienti. Il rischio è quello di chiudervi troppo, o di ingigantire piccoli fastidi. Non pretendete troppo dagli altri: cercate invece di stare accanto a chi sa ascoltarvi con dolcezza. Un gesto gentile può bastare a risollevarvi.

12° - Cancro - Vi sentite fuori fase, come se l’atmosfera gioiosa di questa Pasquetta cozzasse con un vostro bisogno di introspezione. La nostalgia vi sfiora e vi rende più fragili del solito. Cercate tenerezza, ma forse non sapete come chiederla. In famiglia o in coppia, potrebbe nascere un’incomprensione che vi fa richiudere nel guscio. Respirate, rallentate, fatevi un regalo: silenzio, ascolto, autenticità. È solo un passaggio. Presto ritroverete il vostro equilibrio.