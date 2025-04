Le configurazioni astrali della settimana dal 21 al 27 aprile 2025 annunciano svolte importanti nel settore lavorativo, soprattutto per chi ha saputo investire in progettualità, relazioni e flessibilità. Il cielo premia la determinazione di segni come Ariete, Leone e Capricorno, che riusciranno a concludere accordi vantaggiosi, a emergere in contesti competitivi o a ricevere un incarico di rilievo. Ma non mancheranno le insidie, soprattutto per segni come Toro, Pesci e Vergine, alle prese con ritardi, incomprensioni o scelte complesse. La settimana sarà importante per chi cerca una promozione, vuole cambiare ruolo o desidera riqualificarsi.

Il transito di Marte in aspetto favorevole darà un impulso energico a chi non ha paura di osare, mentre Mercurio in fase retrograda suggerisce di prestare attenzione ai dettagli nei contratti, nelle comunicazioni e nelle strategie.

Previsioni astrologiche del lavoro dal 21 al 27 aprile 2025: classifica e pagelle segno per segno

1° Ariete ⭐⭐⭐⭐⭐ una settimana fulminante in cui la vostra intraprendenza vi porta a scalare posizioni con naturalezza. Avete una visione lucida e la grinta necessaria per concretizzare progetti rimasti in sospeso. Chi vi osserva percepisce forza e credibilità, e ciò apre le porte a proposte serie, incarichi importanti o perfino un salto di ruolo. I colloqui vanno alla grande, le trattative si sbloccano.

Giocate d’anticipo: il momento è propizio.

2° Leone ⭐⭐⭐⭐⭐ brillate di una luce professionale che pochi possono ignorare. Il vostro nome circola nei posti giusti e le vostre capacità vengono riconosciute da chi conta. Se cercate una promozione o volete rilanciare un’idea, questo è il momento di agire. Avete fiuto per le strategie e un magnetismo che convince anche i più scettici.

Lavori creativi, ruoli di leadership e situazioni complesse vi vedono protagonisti indiscussi.

3° Capricorno ⭐⭐⭐⭐⭐ rigore e dedizione sono le armi vincenti di questa settimana. Nonostante le pressioni, sapete tenere la barra dritta e portare a termine compiti complessi con meticolosità. Chi lavora in ambienti istituzionali o ricopre incarichi di responsabilità potrà contare su risultati tangibili, riconoscimenti o proposte di lungo respiro.

Il merito viene finalmente visto, e non solo percepito. Onestà e perseveranza vengono premiate.

4° Gemelli ⭐⭐⭐⭐ le idee viaggiano alla velocità della luce e anche se la mente tende a spaziare, riuscite a incanalare la creatività in progetti concreti. La settimana è favorevole per chi lavora nel commercio, nella comunicazione, nella consulenza. Un contatto inaspettato potrebbe portare un’offerta interessante. Attenzione però alle firme: con Mercurio retrogrado, meglio leggere tutto due volte.

5° Bilancia ⭐⭐⭐⭐ la diplomazia si rivela una risorsa preziosa in un contesto teso o competitivo. Se lavorate in squadra, riuscite a creare armonia e coesione. Alcune situazioni potrebbero sbloccarsi grazie alla vostra eleganza comunicativa.

È anche il momento ideale per rinegoziare condizioni o ridefinire una strategia. Pur non amando gli scontri, riuscite a difendere il territorio con garbo ed efficacia.

6° Cancro ⭐⭐⭐si naviga a vista, ma senza affondare. Alcuni progetti richiedono ancora tempo prima di dare frutti, ma se mantenete la calma e vi affidate all’intuito, saprete destreggiarvi. È una settimana utile per fare ordine, consolidare relazioni professionali, migliorare la vostra immagine. Le soddisfazioni maggiori arrivano da collaborazioni fidate o da un feedback inaspettatamente positivo. Pazienza e fiducia sono le vostre alleate.

7° Sagittario ⭐⭐⭐ avete energia da vendere, ma non tutto fila liscio come vorreste. Alcuni ostacoli derivano da scelte passate poco meditate, altri da imprecisioni altrui.

Evitate di prendere tutto di petto: canalizzate lo slancio in qualcosa di più strategico. Potreste ricevere una proposta interessante, ma che richiede spirito di adattamento o un trasferimento. Il coraggio non vi manca: usatelo con giudizio.

8° Scorpione ⭐⭐ le energie sono basse e il livello di tensione piuttosto alto. Vi sentite sottovalutati o incompresi e questo mina la vostra sicurezza. Occhio agli scontri con superiori o colleghi: rischiate di compromettere ciò che avete costruito. Se state cercando nuove strade, prendetevi ancora qualche giorno per riflettere. Il clima non è ideale per decisioni affrettate. Meglio osservare e preparare il terreno.

9° Acquario ⭐⭐ il lavoro vi sembra ripetitivo o poco stimolante, e questo genera inquietudine.

In realtà ci sono segnali interessanti, ma dovete saperli cogliere con uno sguardo meno disilluso. Evitate di buttare tutto all’aria per capriccio o frustrazione. Se siete in attesa di una risposta, non sarà immediata. Qualche rallentamento tecnico o burocratico può creare disagi. Serve pazienza e una strategia di riserva.

10° Toro ⭐ la settimana appare densa di ritardi, fraintendimenti e piccole scosse che minano la vostra stabilità professionale. Siete messi alla prova soprattutto nella gestione delle emozioni: evitare lo scontro diretto potrebbe salvarvi da spiacevoli conseguenze. Una questione economica o contrattuale va rivista con calma. Meglio non forzare le situazioni: lasciate sedimentare prima di decidere.

Respirate e resistete.

11° Pesci ⭐ vi sentite demotivati, come se ogni sforzo risultasse vano. Le vostre energie creative faticano a esprimersi in un ambiente poco stimolante o eccessivamente rigido. Non è il momento di rischiare o cambiare strada: ciò che serve è un piano di recupero interiore. Prendetevi tempo per capire cosa desiderate davvero, e nel frattempo gestite l’ordinario con pazienza. La nebbia si diraderà, ma non subito.

12° Vergine ⭐ il bisogno di controllo vi mette alle strette: cercate perfezione in un contesto che sembra sfuggire a ogni logica. La vostra meticolosità si scontra con ritardi, confusione e cambi di programma. Questo genera frustrazione e sensazione di impotenza. Attenzione a non colpevolizzarvi: non tutto è nelle vostre mani. È il momento di lasciar andare ciò che non potete gestire e di ridimensionare le aspettative. Torneranno giornate migliori.