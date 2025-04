L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 aprile 2025 è pronto a valutare le sette giornate in arrivo. Sotto analisi è il periodo coincidente con la parte centrale del mese, valutato e messo in relazione con i segni della corolla zodiacale. Ci saranno cinque transiti astrali. Iniziando dagli immancabili movimenti lunari, nel periodo l'astro d'Argento formerà la figura astrale relativa alla Luna in Sagittario, successivamente quella della Luna in Capricorno. Grande attesa intanto per l'arrivo di Mercurio in Ariete, il 16 aprile e dell'ingresso del Sole in in Toro nel primo giorno di weekend, ovvero sabato 19 aprile.

Scopriamo ora cosa avranno di interessante da comunicarci le previsioni della settimana nel periodo 14-20 aprile con i voti assegnati alle costellazioni.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Nel cuore dei giorni centrali della settimana, le vibrazioni di Mercurio in transito nel segno ravviveranno pensieri, parole e intuizioni, rapide come scintille nel vento. Un dialogo sincero con sé stessi favorirà scelte più consapevoli. Le giornate migliori offriranno spiragli per chiarire ambiguità, mentre si rafforzerà il desiderio di trasformare progetti rimasti in sospeso. Qualche tensione all’inizio non verrà evitata, ma col passare delle ore l’atmosfera si farà via via più leggera.

Tra giovedì e venerdì, il cielo inviterà a osare: sarà allora che una decisione maturata in silenzio prenderà corpo. Sabato e domenica porteranno un senso di stabilità riconquistata, ideale per ridisegnare il cammino, scegliendo non più ciò che piace, ma ciò che fa bene.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 17 aprile;

★★★★ sabato 19 e domenica 20;

★★★ lunedì 14 aprile;

★★ martedì 15 aprile.

♉ Toro: voto 9.

Con il Sole che entrerà nel segno nel fine settimana, inizierà una fase luminosa, come un giardino che rifiorisce dopo la pioggia. Ogni gesto tornerà ad avere peso, ogni scelta sembrerà più lucida. I giorni centrali prometteranno maturazione, nuovi stimoli e un senso di forza tranquilla che permetterà di agire senza affanni.

Il transito solare inviterà a far brillare ciò che da tempo riposa nell’ombra: un desiderio, un’idea, una relazione trascurata. Lunedì e martedì regaleranno piccoli slanci di benessere e consapevolezza, mentre la domenica chiuderà con la sensazione di avere radici salde e lo sguardo rivolto verso l’alto. Sarà questo il momento in cui germoglieranno intenzioni destinate a durare.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 19 aprile (Sole in Toro);

★★★★ lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18.

♊ Gemelli: voto 7. Una configurazione celeste variabile aprirà a molteplici spunti, ma anche a momenti più incerti. La settimana si svilupperà con sfumature diverse, come un quadro ancora in fase di completamento.

Le giornate migliori aiuteranno a esprimere idee con freschezza e spirito innovativo, mentre il finale sarà accompagnato da un rinnovato slancio affettivo. Lunedì e venerdì si riveleranno fruttuosi per chi vorrà mettersi in gioco senza timore, mentre domenica porterà con sé un senso di leggerezza affettuosa. Il momento più delicato si concentrerà giovedì, quando le parole rischieranno di non essere comprese fino in fondo: meglio osservare che agire. Un fine settimana favorevole incoraggerà un’apertura nuova verso ciò che sembrava distante.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 20 aprile;

★★★★ martedì 15 e sabato 19;

★★★ mercoledì 16 aprile;

★★ giovedì 17 aprile.

♋ Cancro: voto 6.

Un periodo ricco di sfumature complesse porterà una mescolanza di emozioni contrastanti, ma il cuore avrà modo di ritrovare il ritmo. Giovedì e venerdì, grazie a influenze planetarie amichevoli, si percepirà una ritrovata armonia tra pensiero e sentimento, utile per risanare ciò che era rimasto in bilico. I giorni centrali inviteranno a lasciar fluire i dubbi senza opporre resistenza, mentre il fine settimana si caricherà di sensazioni più rassicuranti. Lunedì e martedì, invece, richiederanno pazienza: qualche parola non detta o un’intuizione incompresa potranno generare lievi tensioni. Ma sarà proprio nel silenzio che maturerà una consapevolezza diversa. Il cielo, lentamente, si aprirà come una brezza gentile, annunciando un nuovo ciclo d’intimità e ascolto.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ giovedì 17 e venerdì 18;

★★★★ mercoledì 16, sabato 19 e domenica 20;

★★★ lunedì 14 aprile;

★★ martedì 15 aprile.

♌ Leone: voto 6. Il transito di Marte nel segno accenderà un fuoco interiore, fatto di ambizione, passione e desiderio di riscatto. Tuttavia, tale spinta rischierà di diventare impazienza se non incanalata con saggezza. I primi giorni saranno attraversati da un senso di rinascita interiore, soprattutto martedì e mercoledì, quando le circostanze si muoveranno in sincronia con le aspirazioni più autentiche. Le giornate centrali vedranno una certa frenesia, utile se accompagnata da equilibrio. Tra giovedì e venerdì, l'influsso marziano suggerirà di agire, ma senza affrettare le conclusioni.

Il fine settimana porterà un ritmo più lento, forse meno entusiasmante, ma adatto a riflettere, a lasciar sedimentare ciò che è stato messo in moto. Servirà lasciare che il silenzio completi ciò che le parole non riusciranno a dire.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 15 e mercoledì 16;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e venerdì 18 (Marte in Leone);

★★★ sabato 19 aprile;

★★ domenica 20 aprile.

♍ Vergine: voto 7. Una fase fluida prenderà forma, in cui si alterneranno momenti d'introspezione e nuove aperture. L'inizio porterà uno slancio particolare, con il lunedì pronto a offrire soluzioni dove prima regnava l’indecisione. Martedì e domenica saranno giornate preziose, capaci di illuminare percorsi nascosti e di sciogliere nodi rimasti sospesi.

Il ritmo settimanale scorrerà senza strappi, ma richiederà lucidità nelle giornate di giovedì e venerdì, in cui qualche incertezza potrà rallentare l’azione. Le stelle suggeriranno di dosare energie e di concedersi spazi di pausa per ascoltare con attenzione i segnali sottili della realtà. Sabato, un gesto inatteso potrà sbloccare una dinamica che appariva ferma. Il cielo chiuderà con uno sguardo limpido verso ciò che davvero conta.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 14 aprile;

★★★★ mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ giovedì 17 aprile;

★★ venerdì 18 aprile.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7.

Il periodo analizzato potrebbe aprire scenari fatti di sfumature leggere, come un’aria primaverile che invita a ritrovare l’equilibrio dopo lunghi giorni incerti. Il martedì si rivelerà illuminante: ogni passo sembrerà seguire un disegno preciso, invisibile ma presente. Lunedì e mercoledì rafforzeranno legami e favoriranno scelte consapevoli, mentre tra giovedì e domenica si potrà contare su un clima più armonico, in cui ascoltare e comprendere diventerà più facile. Un rallentamento sarà avvertito sabato, quando piccoli contrasti faranno emergere antiche tensioni. Tuttavia, sarà proprio lì che si affaccerà un’opportunità di chiarimento, se si avrà il coraggio di restare in silenzio anziché reagire.

Il cielo incoraggerà la grazia della misura, l'arte del dire senza alzare la voce.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 15 aprile;

★★★★ giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 aprile;

★★ sabato 19 aprile.

♏ Scorpione: voto 5. Un cielo in parte nuvoloso chiederà di osservare con occhi nuovi ciò che fino a ora si è scelto di ignorare. I primi giorni si presenteranno con un velo di fatica, soprattutto lunedì, quando l'impressione sarà quella di remare controcorrente. Ma il vento cambierà direzione già da martedì, e raggiungerà il suo apice mercoledì, con un passaggio favorevole che risveglierà sensibilità profonde, spingendo a rivedere ruoli e desideri.

Il resto della settimana offrirà alti e bassi, ma sarà proprio in questo alternarsi di emozioni che si riveleranno verità importanti. Tra venerdì e sabato, il cuore troverà il coraggio di affrontare ciò che per troppo tempo è rimasto irrisolto. La chiusura sarà più dolce, anche se ancora incerta, come un abbraccio dato a metà: sufficiente per far sperare, non ancora per rassicurare.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ mercoledì 16 aprile;

★★★★ martedì 15, giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19;

★★★ domenica 20 aprile;

★★ lunedì 14 aprile.

♐ Sagittario: voto 10. Un cielo generoso spalancherà orizzonti nuovi, accendendo un desiderio vivo di scoperta, di espressione autentica e di conquiste che parlino il linguaggio dell’anima.

Con la Luna nel segno proprio a metà settimana, il cuore si farà bussola, guidando ogni decisione con lucida intensità. Nulla sembrerà fuori portata: ciò che appariva incerto si chiarirà come un sentiero illuminato dal primo sole. Il lunedì offrirà una partenza dinamica, mentre giovedì e domenica si riveleranno momenti fertili per coltivare idee e sentimenti con spirito libero ma presente. Le giornate intermedie, seppur meno eclatanti, scorreranno con armonia, creando un tessuto di relazioni sincere e azioni ispirate. Il tempo si aprirà come una finestra su possibilità inattese, accogliendo sogni da trasformare in realtà tangibile.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 16 aprile (Luna in Sagittario);

★★★★ martedì 15, venerdì 18 e sabato 19.

♑ Capricorno: voto 8. Il passaggio della Luna nel segno verso la fine del periodo porterà chiarezza e senso di stabilità, come se la realtà tornasse finalmente ad allinearsi ai progetti più ambiziosi. I giorni iniziali saranno scanditi da un impegno costante, ma non privo di soddisfazioni. Il cammino sarà ben strutturato, anche grazie all’attenzione con cui ogni dettaglio verrà considerato. Mercoledì e giovedì offriranno spiragli di comprensione, mentre venerdì la Luna regalerà un momento di profonda consapevolezza, in cui emozioni e pensiero si muoveranno all’unisono. Il fine settimana si rivelerà particolarmente promettente, utile per fare ordine, definire priorità e chiudere un ciclo con maturità. Il silenzio, in alcuni frangenti, parlerà più di mille parole.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 18 aprile (Luna in Capricorno);

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e giovedì 17;

★★★ martedì 15 aprile.

♒ Acquario: voto 6. Sarà un periodo fatto di contrasti e intuizioni improvvise. Se da un lato alcune giornate sembreranno scivolare via con leggerezza, dall’altro si percepirà il bisogno di ridefinire confini interiori ed esterni. Venerdì e sabato si distingueranno per una vivacità costruttiva, in grado di infondere ottimismo e voglia di partecipare. Tuttavia, mercoledì porterà con sé un senso di distanza emotiva, utile per osservare certe dinamiche da una prospettiva nuova. Il cielo suggerirà di non forzare il ritmo, di accogliere le pause come occasioni di ascolto e rielaborazione. Le giornate di inizio e fine periodo offriranno spiragli positivi, se vissute con consapevolezza e senza aspettative eccessive. Ogni passo dovrà nascere da un'intenzione chiara, senza cedere all’impulso di reagire senza riflettere.

La scaletta settimanale con le stelline giornaliere:

★★★★★ venerdì 18 e sabato 19;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ martedì 15 aprile;

★★ mercoledì 16 aprile.

♓ Pesci: voto 6. Il cielo invita alla delicatezza, alla riscoperta di uno spazio interiore da coltivare con pazienza e sensibilità. Non mancheranno momenti di ispirazione, soprattutto nei giorni centrali, quando la percezione delle cose si farà più nitida e le emozioni potranno essere accolte con autenticità. Martedì e giovedì saranno particolarmente fertili: piccole intuizioni diventeranno chiavi per accedere a realtà che fino a poco prima sembravano distanti. Le giornate finali si riveleranno più faticose, ma anche necessarie per lasciar andare ciò che non serve più. Sarà importante non opporre resistenza al flusso degli eventi, ma lasciarsi attraversare dalle correnti senza smarrire la propria direzione. L’immaginazione sarà la bussola più affidabile, ma andrà guidata con dolce fermezza.

La graduatoria settimanale con le stelle: