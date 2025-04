Sarà un venerdì favorevole al Cancro, primo in classifica, secondo l'oroscopo del giorno 4 aprile. Male, invece, i Pesci, ormai al limite della tolleranza. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche segno per segno.

Classifica e oroscopo del 4 aprile: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣- Pesci - Siete al limite della sopportazione. Sentite il bisogno impellente di nuove emozioni. La routine vi pesa e vi manca quel senso di equilibrio che un tempo vi permetteva di affrontare le giornate con maggiore serenità. Il pessimismo probabilmente prende il sopravvento.

Chi lavora in proprio fatica a trovare una direzione chiara, ma presto potrebbe presentarsi un’opportunità capace di risollevare almeno in parte il morale. Reinventatevi un po': chi non rinnova, fallisce. Il Sole in Ariete illumina la vostra zona di espansione, mentre Saturno in Pesci chiede di essere realista.

1️⃣1️⃣- Ariete - Con Sole e Nettuno nel segno avrete a disposizione una grande energia ma attenzione: c'è il rischio di crearsi delle illusioni. Le stelle consigliano di non agire senza riflettere. Stress, ansia e frustrazione vi accompagnano da giorni, rendendo tutto più difficile. Continuare a rimuginare non farà che peggiorare la situazione, quindi provate a spezzare questo circolo vizioso con pensieri più leggeri e stimolanti.

Dedicarsi a una lettura svagante o circondarsi di persone positive e creative, può aiutare a vedere le cose sotto una migliore prospettiva. In questo periodo avete bisogno di ricevere il segnale che state facendo bene o, per lo meno, che le cose andranno bene. Anche nei rapporti personali è necessario un impegno maggiore: con il partner mostrate più attenzione e in famiglia potrebbe essere utile stabilire nuove regole.

1️⃣0️⃣- Bilancia - Nettuno in Ariete opposto potrebbe confondere le dinamiche con gli altri. Cercate chiarezza. Non lasciate che i pensieri negativi prendano il sopravvento, perché alla lunga potrebbero avere effetti destabilizzanti. È importante ricordare che molto dipende dal proprio atteggiamento: chi si concentra solo sugli aspetti negativi delle cose difficilmente riuscirà a uscire dall’oscurità.

Cercate di circondarvi di persone ottimiste e di eliminare ciò che non vi fa stare bene, sia a livello materiale che emotivo. Riordinare gli spazi intorno a voi potrebbe aiutarvi a fare altrettanto con la mente.

9️⃣- Gemelli - Giove nel segno amplifica le opportunità, ma Mercurio consiglia cautela nelle comunicazioni. Ed ecco, allora, che l’energia non vi manca, anche se ultimamente vi sentite confusi e insicuri, come se ogni passo fosse un’incognita. Dentro di voi avete tutte le risorse necessarie per affrontare un problema che vi pesa da tempo, ma è fondamentale imparare a gestire le vostre forze e a non sovraccaricarvi. Presto ci sarà l’occasione di lasciarsi alle spalle questo periodo complicato, ma non abbiate paura di chiedere aiuto: non sempre si può fare tutto da soli.

8️⃣-Leone - I sentimenti tornano a occupare un ruolo centrale e qualcuno potrebbe avvertire una certa nostalgia per il passato. A un primo impatto, la giornata potrebbe sembrare piatta, ma con un pizzico di creatività si può trovare il modo di renderla più interessante. È un buon momento per riflettere sui cambiamenti vissuti negli ultimi mesi e per fare un po’ di ordine, sia negli spazi che nei pensieri. Anche un semplice riassetto della casa potrebbe aiutarvi a sentirvi meglio. Saturno e Venere nel segno portano un mix di dovere e dolcezza. Ascolta l'intuito.

7️⃣ -Capricorno - Dopo una settimana intensa, avete bisogno di ritrovare un po’ di equilibrio. Il segreto sta nel cercare sempre il lato positivo delle cose, anche quando sembra difficile.

Scaricare sugli altri la propria insoddisfazione non porta a nulla di buono. Siete persone creative, ma ultimamente avete la sensazione di non riuscire a trovare una direzione chiara. Seguire una routine potrebbe aiutarvi a ristabilire un minimo di stabilità e a non lasciarvi travolgere dagli eventi esterni. Tenete presente che Plutone in Acquario e Nettuno in Ariete quadrati al vostro segno portano sfide profonde e anche di crescita.

6️⃣- Sagittario - Giove in Gemelli spinge a esplorare, mentre Saturno in Pesci frena gli eccessi. Se vi trovate a un bivio, è il momento di prendere una decisione, perché restare fermi troppo a lungo non aiuta a trovare una via d’uscita. Per uscire da un periodo difficile, bisogna muoversi e agire.

In queste ore sentirete una forte voglia di lasciarvi alle spalle l’apatia e la noia, cercando occasioni per divertirvi e ritrovare leggerezza. Qualcuno sta affrontando una sfida impegnativa, ma la determinazione porterà alla vittoria. La prossima settimana riserverà interessanti sviluppi.

5️⃣- Acquario - Plutone nel segno inizia a trasformare la vostra identità. Avete bisogno di certezze, sia sul piano sentimentale che economico. L’incertezza del futuro vi pesa, perché amate avere il controllo sulle situazioni. Questa giornata, però, sarà migliore rispetto a quelle precedenti: vi sentirete più forti e acquisirete nuove consapevolezze. Chi vive un amore a distanza deve stringere i denti, perché arriveranno momenti più sereni.

Nessuna tempesta dura per sempre.

4️⃣- Toro - L'Oroscopo giornaliero si prevede sereno. Chi brama dei cambiamenti non dovrà attendere ancora a lungo perché presto le stelle vi doneranno delle nuove opportunità. Alcune situazioni stanno evolvendo e sarà importante sapersi adattare. Curate di più il vostro aspetto, soprattutto se ultimamente avete avuto ritmi sregolati. Chi è single farebbe bene a non sottovalutare le nuove conoscenze, anche online. Sul fronte lavorativo, chi ha avuto un periodo difficile non deve scoraggiarsi: presto potrebbe arrivare un aiuto inaspettato. Urano continua a scuotere le fondamenta, ma Venere in Pesci offre conforto emotivo.

3️⃣ - Scorpione - Venere in Pesci favorisce l’intuizione, e Urano in Toro scuote ancora la vostra zona relazionale.

È il momento di allontanare il pessimismo e ritrovare un po’ di leggerezza. In queste ore potreste liberarvi di un peso che vi portavate dietro da tempo. In casa ci sarà parecchio da fare, ma cercate di non esagerare con le dolci tentazioni. La serata si presta per stare in famiglia o con una persona speciale. Affrontare la vita con uno spirito più positivo aiuta a superare qualsiasi ostacolo.

2️⃣ - Vergine - Saturno opposto potrebbe pesare, ma Venere in Pesci addolcisce le relazioni. Questo venerdì si apre con una sensazione di maggiore serenità, che vi accompagnerà fino a sera. Vi renderete conto del valore delle persone che vi stanno accanto e potreste trovare una soluzione a un problema che vi sembrava insormontabile.

In famiglia, organizzare un momento di condivisione e leggerezza potrebbe aiutare a stemperare tensioni e preoccupazioni. Ridere fa bene, non dimenticatelo.

1️⃣ - Cancro - Marte nel segno spinge all’azione, mentre l’opposizione a Plutone potrebbe portare tensioni con autorità o gruppi. Sarà una giornata da vivere al massimo, con tanta energia e voglia di consolidare i rapporti, soprattutto se di recente ci sono stati litigi o incomprensioni. In famiglia, chi ha figli si mostrerà particolarmente comprensivo e disponibile. Non lasciatevi trascinare dal pessimismo: questa giornata offre buone occasioni per dedicarvi a voi stessi e per rilassarvi in compagnia della persona che amate.