La Pasqua e la Pasquetta portano con sé una ventata di emozioni, piccoli viaggi, tavolate in famiglia e, per alcuni, momenti inaspettati che cambiano l’umore delle giornate. I Pesci vivranno giornate piene di magia, dove le emozioni trovano finalmente il loro spazio. I Gemelli avranno voglia di libertà e leggerezza, mentre per i Toro ci saranno momenti di puro relax e coccole gastronomiche. La Bilancia ritroverà finalmente un equilibrio interiore, anche grazie alla compagnia giusta. Un weekend da vivere con il cuore aperto e lo spirito leggero.

L'oroscopo della Pasqua: Relax per il Toro, leggerezza per i Gemelli

♈ Ariete (Voto: 7) Pasqua con chi volete, ma attenzione a non voler avere sempre l’ultima parola. L’energia c’è, la voglia anche, ma potreste esagerare con le aspettative. Una discussione in famiglia vi farà riflettere, ma nulla che rovini il clima. La Pasquetta è la vostra vera giornata: tra amici e gite, ritrovate il buonumore e lasciatevi andare. Qualche spesa di troppo, ma niente panico.

♉ Toro (Voto: 8) Vi aspettano giornate tranquille, proprio come piacciono a voi: buoni pasti, chiacchiere sincere e un po’ di tempo per voi. Le stelle vi invitano a godervi il presente, senza correre. In amore, piccoli gesti che scaldano il cuore.

Evitate abbuffate eccessive, il vostro stomaco vi ringrazierà. Domenica in famiglia, lunedì magari all’aria aperta, in mezzo alla natura.

♊ Gemelli (Voto: 8) L’aria primaverile vi risveglia la voglia di cambiare aria. Potreste improvvisare un mini viaggio o decidere all’ultimo una fuga fuori porta. In amore, c’è voglia di leggerezza e risate.

La Pasqua non sarà convenzionale, ma sarà proprio questo a renderla speciale. Attenzione solo a non disperdervi in mille cose: scegliete con il cuore.

♋ Cancro (Voto: 6) Qualche nuvola emotiva vi accompagna in questi giorni. La famiglia c’è, ma potreste sentirvi un po’ esclusi. Non chiudetevi: una parola detta con sincerità può riaprire ponti.

La Pasquetta è più serena: camminare, respirare, ascoltare. Il corpo chiede dolcezza, non stressatevi troppo.

♌ Leone (Voto: 7) Volete brillare anche a tavola, e ci riuscirete. Ma attenzione a non sovraccaricarvi: non tutto deve dipendere da voi. Il weekend è buono per mettere in chiaro alcune dinamiche, anche di coppia. Sorridete, anche se qualcosa non va come sperato: le stelle vi aiutano a trovare un nuovo punto di vista. Occhio solo agli eccessi.

♍ Vergine (Voto: 6.5) Programmate tutto alla perfezione, ma la realtà farà di testa sua. Niente panico: imparate a lasciare andare ciò che non potete controllare. La Pasqua è dolce se non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. In amore, meglio parlare chiaro che tenere tutto dentro.

Il corpo ha bisogno di riposo, non di liste infinite.

♎ Bilancia (Voto: 8) Trovate il giusto equilibrio tra compagnia e tempo per voi. Un invito inaspettato potrebbe colorare la domenica. L’amore è sottile, ma presente. Basta saperlo riconoscere nei dettagli. Pasquetta ideale per una passeggiata con chi vi fa sentire leggeri. Respirate: la primavera vi dona una luce diversa.

♏ Scorpione (Voto: 7) State vivendo un momento di riflessione profonda, e queste giornate potrebbero riportare alla luce vecchie emozioni. Non isolatevi: una persona fidata sarà la vostra ancora. In amore, meglio non scavare troppo in cerca di risposte. Prendetevi cura di voi, dentro e fuori. Il silenzio può essere prezioso.

♐ Sagittario (Voto: 7.5) Avete bisogno di movimento, di uscire dalla routine. Organizzate qualcosa che vi faccia sentire vivi. Le relazioni sono in fase di risveglio, ma richiedono autenticità. Pasqua con la famiglia, Pasquetta in modalità avventura. Attenzione solo al portafoglio: l’entusiasmo potrebbe giocare brutti scherzi.

♑ Capricorno (Voto: 6.5) Avete tante cose in testa, ma questo è il momento di mettere in pausa il controllo. Lasciatevi sorprendere, anche da un invito improvvisato. Il lavoro può aspettare. L’amore ha bisogno di presenza, non di perfezione. Fate spazio all’imperfezione: lì si nasconde spesso la bellezza. E dormite di più.

♒ Acquario (Voto: 7) Insoliti, come sempre, anche a Pasqua.

Vi sentite un po’ fuori posto, ma non è un male. Cercate luoghi o persone che stimolino la mente. La Pasquetta potrebbe portare un incontro originale. Non trascurate però chi vi vuole bene davvero. Il corpo vi chiede più ascolto, meno tecnologia.

♓ Pesci (Voto: 9.5) Queste giornate hanno qualcosa di magico per voi. L’atmosfera, la compagnia giusta, le emozioni che finalmente fluiscono senza blocchi. In amore siete ispirati, dolci, quasi poetici. Chi vi ama se ne accorge. La famiglia vi dà il calore che cercavate. E la Pasquetta è perfetta per sognare a occhi aperti, magari davanti a un paesaggio che vi toglie il fiato. Avete solo da ricevere. E da dare.