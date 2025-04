Secondo l’oroscopo del giorno di Pasqua, 20 aprile 2025, in vetta alla classifica c'è il segno della Vergine, che brilla con intensità e grazia. Le stelle vi regalano una giornata da ricordare: ricca di incontri preziosi, intuizioni ispirate e una serenità che vi riempie l’anima. In fondo alla classifica c'è invece il segno dell’Ariete, sorpresa da un clima astrale più pesante del previsto.

Previsioni astrologiche di Pasqua 2025: la classifica completa dei segni

1° - Vergine - Questa Pasqua è un dono meraviglioso che l’Universo vi mette tra le mani.

Le stelle vi illuminano con grazia e precisione, rendendovi la presenza più armoniosa tra amici e familiari. Sarete capaci di ascoltare, comprendere, accogliere: ogni parola detta da voi risuonerà come verità, ogni gesto sarà colmo di autenticità. Sul fronte amoroso, le emozioni diventano raffinate, dolci, luminose. In coppia, troverete nuovi equilibri e condivisioni profonde. Se siete single, potreste incrociare uno sguardo che parla più di mille frasi. Anche nella spiritualità e nell’introspezione, avrete accesso a momenti di pace e connessione interiore che vi faranno rinascere. Non cercate nulla: vi arriverà tutto.

2° - Bilancia - Rinascita è proprio la parola che meglio vi descrive in questa domenica di Pasqua.

Sentite che qualcosa dentro di voi si muove con eleganza e dolcezza. I rapporti familiari si fanno distesi, le relazioni si colorano di tenerezza, e l’amore ritrova un linguaggio fatto di bellezza e ascolto. Il vostro innato senso estetico saprà trasformare la giornata in un piccolo capolavoro di armonia. Una telefonata inaspettata o una dichiarazione sottovoce potrebbe commuovervi.

Se siete soli, aprite il cuore: le sorprese non mancheranno.

3° - Toro - Pasqua vi avvolge in un abbraccio rassicurante. La stabilità che cercate si riflette nei legami più autentici, quelli che hanno radici profonde. Vi sentite grati per ciò che avete, e sapete godervi ogni attimo con intensità. Un pranzo con persone care potrebbe diventare una celebrazione dell’amore, della cura reciproca.

In amore, dimostrate con i fatti quello che sentite, e questo rende il vostro cuore credibile e forte. Lasciate spazio alla dolcezza: chi vi sta vicino se ne nutrirà.

4° - Pesci - Sensibili e spirituali, siete in perfetta sintonia con l’atmosfera simbolica di questa festività. Sentite forte il bisogno di connessione interiore, di poesia, di verità delicate. Le stelle vi accompagnano verso momenti di profonda ispirazione: una passeggiata nella natura, una canzone ascoltata per caso, uno sguardo condiviso senza parole. In famiglia sarete dolci, presenti, accoglienti. Chi vi ama, vi amerà di più. Anche il passato vi sfiora, ma senza malinconia: solo con tenerezza.

5° - Cancro - Le emozioni sono protagoniste.

Sentite il bisogno di proteggere chi vi circonda, di offrire il meglio di voi stessi in ogni gesto. Pasqua diventa per voi occasione di affetto puro, fatto di premure, piccoli regali, sguardi complici. In amore, tutto si muove con profondità: chi vive una relazione avrà occasione di sentirsi più vicino al partner, mentre chi cerca un legame sincero potrebbe ricevere segnali inaspettati. Attenti solo a non essere troppo suscettibili.

6° - Acquario - Siete fuori dagli schemi, come sempre, ma in modo affascinante e magnetico. Questa domenica vi regala leggerezza, voglia di creare, di reinventare anche le tradizioni. Magari non vi riconoscete nei riti convenzionali, ma sapete trovare un senso autentico anche nei gesti più semplici.

Ottimo momento per coltivare rapporti veri, per scrivere messaggi sinceri, per ascoltare qualcuno che ha bisogno. In amore, siete imprevedibili ma veri. Fatevi sorprendere.

7° - Capricorno - Una Pasqua più introspettiva del solito. Avete bisogno di raccogliervi, di restare centrati, forse anche di staccarvi un po’ dalla frenesia del contesto. Ma non è affatto un male: è un tempo di consolidamento interiore. Le emozioni si muovono lentamente, ma con forza. In famiglia, potreste avere una conversazione profonda con una persona più grande o più giovane di voi. L’amore esiste, anche se non lo dichiarate a gran voce. Una carezza può dire tutto.

8° - Leone - Siete protagonisti, come sempre, ma con una luce diversa: meno teatrale, più intensa.

Questa Pasqua vi vede al centro di momenti sinceri, in cui potete esprimere il vostro affetto con generosità e cuore aperto. Una parola detta al momento giusto potrà fare la differenza. Il vostro carisma si esprime nella capacità di rendere speciale anche una tavola apparecchiata con amore. In coppia, potete riscoprire la bellezza dello stare insieme. Se siete soli, qualcuno vi osserva con interesse.

9° - Sagittario - Desiderate muovervi, partire, vivere la giornata fuori dagli schemi. Se avete modo di organizzare qualcosa all’aria aperta, fatelo: la natura sarà la vostra migliore alleata. Il vostro spirito libero vi rende brillanti, curiosi, pronti a connettervi con persone nuove o con esperienze alternative.

Un incontro potrebbe lasciarvi un’impressione indelebile. In famiglia, potreste essere il punto di riferimento per risollevare il morale. Lasciatevi andare al flusso degli eventi.

10° - Scorpione - Vi sentite profondi, intensi, come se ogni parola portasse dentro un significato segreto. Pasqua per voi è sempre un momento simbolico: vi parla di trasformazione, di rinascita. In questa giornata, però, potreste sentire un velo di nostalgia o tensione affiorare nei rapporti più stretti. Attenzione alle parole: un tono sbagliato potrebbe ferire. Cercate il silenzio quando sentite che l’istinto vi spinge a reagire. Una riflessione silenziosa potrà farvi scoprire qualcosa di prezioso su voi stessi.

11° - Gemelli - Siete un po’ fuori fase, come se la giornata vi chiedesse una profondità che non sentite del tutto nelle vostre corde in questo momento.

Non che manchino gli affetti, ma forse vi sentite sovrastati da richieste, contatti, domande. Provate a prendervi del tempo per voi, anche solo pochi minuti. Riconnettervi con il vostro spazio interiore può fare la differenza. In amore, meglio non forzare nulla. Se qualcosa non vi convince, aspettate. Chiarimenti in arrivo.

12° - Ariete - Una giornata che richiede pazienza, introspezione, ascolto. Non tutto fila come sperato, e questo potrebbe farvi reagire d’impulso. Ma le stelle vi invitano alla calma. I legami familiari potrebbero sembrarvi opprimenti, o semplicemente faticosi. In amore, evitate confronti diretti: la comunicazione non è il vostro punto forte in queste ore. Il consiglio? Prendetevi un momento di solitudine, fate una camminata, respirate. La rinascita di Pasqua, per voi, parte da dentro.