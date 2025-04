La settimana astrologica da lunedì 7 a domenica 13 aprile si carica di aspettative, sogni e piccoli cambiamenti. Alcuni segni sentono più degli altri questa spinta: la Vergine, ad esempio, ritrova chiarezza su una questione lasciata in sospeso, mentre il Sagittario si lancia in nuove avventure senza guardarsi indietro. Per il Cancro, invece, si tratta di capire cosa conta davvero nei legami, mentre lo Scorpione si prende un momento per respirare e riflettere. Ma chi davvero spicca su tutti è il Leone, che trasforma ogni situazione in un’opportunità.

L'oroscopo della settimana lunedì 7 a domenica 13 aprile: Capricorno riflessivo, alti e bassi per il Cancro

♈ Ariete (Voto: 8) - Settimana energica, ma occhio agli scatti impulsivi. Tra lunedì e mercoledì potreste ritrovarvi a prendere decisioni di pancia, soprattutto sul lavoro. In amore c'è intensità, ma anche qualche tensione se non vi sentite al centro dell’attenzione. Il weekend vi aiuta a scaricare tutto: sport, natura o un pranzo in famiglia fanno la differenza. Non fate tutto da soli, ogni tanto chiedere non è segno di debolezza.

♉ Toro (Voto: 7) - La settimana vi invita a rallentare e godervi le piccole cose: un caffè al sole, una chiacchierata inaspettata, un pasto cucinato con amore.

Giovedì e venerdì ottimi per affari e trattative. Sabato un po’ pigro, ma domenica torna la voglia di organizzare. L’amore richiede presenza, non solo parole. E ricordate: il benessere parte da una buona routine.

♊ Gemelli (Voto: 7.5) - Settimana a due velocità: prime giornate un po’ disordinate, poi da giovedì si apre il cielo.

Potreste ricevere una chiamata che cambia il tono dei prossimi giorni. Nelle relazioni, evitate di correre troppo: l’entusiasmo è bello, ma anche l'ascolto lo è. Domenica divertente, specie se lasciate spazio all’improvvisazione. La mente gira veloce, ma ogni tanto fermarsi aiuta a non perdere pezzi.

♋ Cancro (Voto: 6.5) - Una settimana fatta di onde emotive.

La vicinanza della Pasqua vi rende più sensibili del solito e ogni parola pesa più del dovuto. In amore cercate conforto, ma attenzione a non aspettarvi sempre che gli altri vi leggano nel pensiero. Sul lavoro serve pazienza, le risposte arriveranno, anche se non nei tempi che vorreste. Sabato meglio restare in ambienti familiari. Domenica riflessiva, ma utile.

♌ Leone (Voto: 10) - Settimana d’oro per voi. Brillate senza sforzo e le persone lo notano. In amore c’è passione, nel lavoro idee che vi mettono in mostra. Anche la salute gira bene, grazie all’energia che sentite scorrere addosso. Sabato è il vostro giorno fortunato: uscite, fatevi vedere, seguite l’istinto. Un’occasione potrebbe arrivare da dove meno ve l’aspettate.

Usate questo momento per puntare in alto.

♍ Vergine (Voto: 9) - Finalmente una settimana che parla la vostra lingua: chiarezza, precisione, piccoli successi quotidiani. Dal lavoro arrivano conferme, soprattutto se avete seminato bene a marzo. In amore, meglio tenere lontane le critiche e lasciar parlare i gesti. Domenica intensa, anche emotivamente: un confronto sincero potrebbe sciogliere un nodo. Ritrovate fiducia in voi stessi, e si vede.

♎ Bilancia (Voto: 7) - Non sarà la settimana più lineare dell’anno, ma non per questo meno interessante. Vi sentite un po’ in bilico tra due scelte, sia in amore che sul lavoro. Prendetevi del tempo, anche solo una passeggiata, per ascoltarvi. Giovedì e venerdì portano leggerezza.

Il weekend è perfetto per ritrovare equilibrio, magari sistemando casa o trascorrendo tempo con persone che vi fanno stare bene.

♏ Scorpione (Voto: 6.5) - Non tutto gira come vorreste, ma c’è una lezione nascosta nei momenti più intensi. Siete in una fase di trasformazione, e la settimana vi invita a guardare dentro, più che fuori. In amore, occhio a non chiudervi troppo. Sul lavoro, mantenete il sangue freddo: chi parla troppo, spesso si tradisce. Sabato meglio defilarsi un po’. Domenica in ripresa, soprattutto se lasciate andare il controllo.

♐ Sagittario (Voto: 9) - Siete tra i protagonisti della settimana. Energia, voglia di mettervi in gioco, idee che prendono forma. Il lavoro torna a girare e l’amore anche.

C'è entusiasmo e leggerezza, perfetta per fare nuovi incontri o riscoprire complicità. Sabato attivo, domenica ancora di più: sarà difficile fermarvi. Se sentite il bisogno di un viaggio, anche breve, seguite l’istinto. Ne uscirete rigenerati.

♑ Capricorno (Voto: 8) - Settimana interessante, soprattutto sul fronte pratico. Se dovete chiudere una questione lavorativa o firmare qualcosa, agite tra martedì e giovedì. In amore, piccole prove di fiducia. Non sempre siete bravi a mostrare affetto, ma ora è il momento giusto per fare quel passo. Il weekend vi trova più sereni. Domenica adatta a riflettere, ma senza chiudervi troppo. Condividere vi fa bene.

♒ Acquario (Voto: 7) - Siete un po’ sulle nuvole, e questa settimana lo si nota.

Le vostre idee sono geniali, ma fate attenzione a non dimenticare gli impegni quotidiani. In amore c’è bisogno di più ascolto, anche se preferireste parlare di mille progetti. La salute vi chiede attenzione, soprattutto alla qualità del sonno. Sabato tranquillo, domenica più dinamica: un messaggio vi fa sorridere.

♓ Pesci (Voto: 7.5) - Settimana dai toni romantici, ma anche con qualche momento di introspezione. Siete più empatici del solito, e questo può stancarvi se non vi prendete pause. In amore, non idealizzate troppo: anche i difetti raccontano una storia. Lavoro in ripresa da giovedì, con una proposta interessante all’orizzonte. Domenica dolce e un po’ malinconica: perfetta per un film o una passeggiata al tramonto.