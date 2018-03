Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip, che ha appena annunciato la probabile gravidanza di Cristel Carrisi [VIDEO]. Le ultime novità ci svelano che #romina power e #Loredana Lecciso sono tornate a darsi battaglia sui social dopo un presunto post diffamatorio comparso sul profilo della cantante.

Gossip: Loredana Lecciso contro Romina Power

Le novità di gossip [VIDEO]svelano che Romina Power e Loredana Lecciso sono tornate a far parlare di sé dopo la pubblicazione di un post su Instagram. Infatti le due donne di Albano Carrisi hanno cominciato a farsi una guerra senza esclusioni di colpi. La madre di Jasmine e Bido aveva accusato Romina Power di essere l'artefice della crisi con Al Bano, che nel frattempo è impegnato nelle registrazioni di The Voice of Italy.

Come ricorderete, Romina Power aveva condiviso sul suo profilo Instagram un commento presumibilmente scritto da Loredana Lecciso, dove annunciava la prima gravidanza di Cristel Carrisi. La figlia della cantante americana e del Leone di Puglia nel frattempo si è trasferita in Croazia, dove vive accanto a suo marito, sposato due anni fa in Puglia. Intanto. Romina Power è apparsa infastidita dalla notizia che forse voleva dare per prima in quanto madre. Purtroppo il post è arrivato alle orecchie della Lecciso, nonostante sia stato cancellato pochi minuti dopo.

Romina Power risponde alla querela della Lecciso

La showgirl pugliese si è sentita talmente offesa dopo la pubblicazione di un post altamente diffamatorio e lesivo nei suoi confronti, da procedere legalmente. A rivelarlo i due avvocati Giorgio Greco e Nicola Bove decisi a tutelare i diritti sia in sede civile che penale della Lecciso.

Intanto Romina Power ha preferito impegnarsi nel prossimo tour in Germania in compagnia di Al Bano, piuttosto che rispondere picche alla sua eterna rivale. La cantante americana è sicura che salirà sul palco insieme al suo ex marito, nonostante ci siano gravi dissapori con Loredana.

La figlia di Tyrone Power e Linda Christian ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, dove chiede ai suoi followers di scegliere il colore dell'abito che indosserà nella prossima tournée in Germania. A quanto sembra la rivalità tra Romina e Loredana Lecciso è tutt'altro che terminata. Chissà da quale parte si schiererà questa volta Al Bano Carrisi?

