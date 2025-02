Dopo essere stata salvata dal sanatorio da Curro, Martina farà ritorno alla tenuta nel corso delle nuove puntate de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4. Le trame della soap spagnola raccontano che la giovane riabbraccerà Margarita, che sarà felice di rivederla, a differenza di Ignacio, che vorrà che ritorni in clinica.

Curro salva Martina dal sanatorio

Curro correrà in aiuto di Martina, rinchiusa in sanatorio per volontà di Ignacio, che l'accuserà di aver cercato di ucciderlo avvelenandolo con la cicuta. Margarita è stata d'accordo a rinchiudere sua figlia in clinica, perché, in caso contrario, sarebbe stata arrestata per tentato omicidio ai danni del conte di Ayala.

Il salvataggio di Martina da parte di Curro farà da apripista a un dietrofront da parte di Ignacio. Margarita sarà in ansia per la fuga della figlia dal sanatorio. Curro le dirà di aver aiutato Martina a scappare dal sanatorio dov'era stata rinchiusa. Nonostante questo, non rivelerà a Margarita il luogo dove si trova la ragazza, almeno finché Ignacio non cambierà idea sulla possibilità di denunciarla alle autorità competenti.

Martina torna in clinica, Ignacio vuole che riportarla in clinica

Ovviamente, il conte di Ayala ribadirà che nessuno avrebbe accettato di convivere con la persona che aveva provato a ucciderlo. Tuttavia, Curro ribadirà di essere sicuro dell'innocenza di Martina. Un'opinione che sarà condivisa anche da Petra, la quale sospetterà che Ignacio si sia avvelenato da solo per liberarsi di Martina e sposarsi il più presto possibile con Margarita.

La situazione si sbloccherà quando il conte di Ayala dirà che la ragazza può tornare a La Promessa durante un confronto con Lorenzo e Alonso. Il nobile prometterà che non obbligherà Martina a tornare in manicomio né a pagare per ciò che ha fatto. Curro si fiderà della parola data dal conte e riporterà a casa la ragazza, che riabbraccerà con calore tutti i familiari.

Sarà qui che Ignacio mostrerà le sue vere intenzioni, chiedendo che Martina venga rinchiusa nuovamente in un convento.

Nelle ultime puntate de La Promessa

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a febbraio su Rete 4, Ricardo ha sorpreso Santos mentre molestava Vera nelle cucine della tenuta. Il nuovo maggiordomo ha ripreso suo figlio per il gesto.

Intanto, Pia, sorvegliata da Policarpo e Antonio, è apparsa sempre più demoralizzata e sfiduciata. Lo staff è apparso in ansia per lo stato d'animo della domestica e per i discorsi tristi che ha fatto. Anche Ricardo, preoccupato per Pia, le ha confessato di essersi innamorato di lei.