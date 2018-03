Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip [VIDEO], che per l'occasione si interesseranno ad un episodio imbarazzante accaduto oggi 25 marzo a ''#Domenica Live''. Di chi stiamo parlando se non di Nadia Rinaldi, l'ex concorrente dell'#Isola dei Famosi che è stata protagonista di un ballo scandalo, che sta facendo parlare tutta Italia? Vediamo cosa ha combinato in questo pomeriggio domenicale.

Domenica Live: Giucas ipnotizza Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è stata l'assoluta protagonista della puntata di questo pomeriggio di ''Domenica Live'', la trasmissione di intrattenimento condotta da Barbara D'Urso su Canale 5.

Un balletto sensuale e che ha diviso l'opinione pubblica. Infatti la Rinaldi ha mostrato le mutande dopo essersi alzata il vestito blu, che indossava in puntata dopo essere stata ipnotizzata da Giucas Casella.

Il mago, pure lui ex concorrente della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, non è nuovo a cose del genere, visto che aveva convinto Francesca Cipriani ha gettarsi dall'elicottero senza paura, per poi ricevere appassionati baci sulla bocca da quest'ultima. Inoltre Vladimir Luxuria era stata vittima di ''Change, change, change'' di Giucas, tanto da non ricordare niente una volta risvegliata dallo stato di ipnosi. Infine Cecilia Capriotti ha giurato di non aver fatto l'amore con Amaurys Perez, dopo che il ''corna-gate'' era rimbalzato su tutte le testate scandalistiche italiane.

Nadia Rinaldi resta in mutande a Domenica Live

Oggi 25 marzo, durante la puntata odierna di ''Domenica Live'', Nadia Rinaldi si è lasciata andare ad un ballo scandaloso che ha suscitato le perplessità del pubblico in sala e di quello seduto nei salotti italiani. L'attrice si è esibita in un ballo sulla canzone "Lady Marmelade", tanto da mostrare la biancheria intima a mezza Italia. La vittima ha dimostrato di non ricordarsi niente dell'accaduto, tanto da esclamare queste testuali parole: ''Ma perché che ho fatto?''.

Un esperimento chiuso con il botto, che aveva visto la Rinaldi ridere per un film di Totò e Carlo Verdone, per poi grattarsi come una furia come se fosse puntata da un branco di mosquitos. Nadia Rinaldi si è risvegliata dimostrandosi visibilmente scossa, mentre il video scandalo ha fatto ben presto il giro di tutto il web. Qui purtroppo non sono mancati i commenti irripetibili degli utenti indignati.

Per altre notizie sul mondo dello spettacolo [VIDEO] vi basterà continuare a seguire il sito ''Blasting New''. #Gossip