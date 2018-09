Fabrizio Corona ha iniziato a essere davvero felice e sereno: la Corte d'Appello di Milano ha diminuito a sei mesi la pena che in primo grado di giudizio era stata stabilita in un anno di reclusione per il caso dei 2,6 milioni di euro in contanti scovati nel 2016 in parte in un controsoffitto dell'amica e complice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza all'estero. Corona non è riuscito a tenere a freno la soddisfazione, riservando questa vittoria al figlio Carlos.

Fabrizio parla del figlio Carlos e delle donne più importanti della sua vita

"Carlos è il mio più grande trionfo - ha raccontato Corona a Verissimo - Chi l'ha conosciuto pochi mesi fa ha notato un ragazzo diverso rispetto a quello di adesso.

Ora è cambiato ed è contento come deve esserlo un sedicenne. Poi non so se magari più avanti gli riserverò delle nuove delusioni o se sarò assente, perché purtroppo la vita mi rincorre". A rincorrerlo sono anche i ricordi e gli amori della sua vita, l'ex moglie Nina Moric, mamma di Carlos, Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una storia intensa e piena di passione, poi Silvia Provvedi, che l'ha sostenuto sempre in questi ultimi anni. Proprio su quest'ultima Corona ha lanciato una gelida stoccata, davvero inaspettata: "In realtà, non siamo mai stati insieme. Concretamente siamo due persone differenti che non c'entrano niente l'una con l'altra: sembriamo due sconosciuti. Lei mi è stata accanto in periodo molto complicato, ma credo di non averla mai amata. Non la ritengo una degli più amori rilevanti della mia vita.

Le donne più importanti della mia vita sono state due: Nina e Belen". Dichiarazioni che rappresentano un grande sconforto per la Provvedi, mentre per le altre due degli elogi. "Nina è la persona più gentile che c'è al mondo, ma è anche una persona piena di problemi. E molti problemi sorgono a causa mia. Dopo tanto tempo sono riuscito a riallacciare i rapporti: le persone gentili me le porto sempre con me. Penso che Nina provi ancora qualcosa per me, ma con lei non ci tornerò mai, però starò con lei per sempre. Vorrei acquistare una grande casa negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti assieme". Corona ha speso parole importanti anche per Belen [VIDEO], che quest'estate è tornata alla ribalta del mondo Gossip italiano per via di una presunta crisi con Andrea Iannone, con il quale è stata fidanzata per due anni. "Belen è stata la storia d'amore più importante della mia vita - ha rivelato l'ex paparazzo - Lei ha raggiunto l'armonia, è un'ottima madre e ha una vita serena, mentre io possiedo ancora un diavolo dentro che dovrei un po' placare".

Corona e il rapporto con i suoi familiari

Oltre alle sue storie d'amore passate [VIDEO], Corona ha parlato anche dei rapporti con la sua famiglia: "Io e mia mamma non parliamo da diverso tempo e per adesso non mi interessa avere rapporti né con lei e né con i miei fratelli. Abbiamo due visioni sulla vita e sulle decisioni personali totalmente diverse. Io ho sempre vissuto da solo, non faccio affidamento sui miei familiari. Voglio stare da solo con mio figlio".