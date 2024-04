Lunedì 29 aprile Mario Cusitore è riapparso su Instagram dopo un lungo silenzio: a una settimana dalla sua eliminazione da Uomini e donne, infatti, lo speaker radiofonico ha postato una foto tra le sue storie per anticipare che è pronto a voltare pagina. L'ormai ex corteggiatore di Ida Platano ha parlato della sua volontà di ricominciare dopo averle provate tutte per evitare di incappare in un fallimento.

Lo sfogo social del pretendente di Ida

Mentre U&D si avvia verso la pausa estiva (la prima settimana di maggio termineranno le registrazioni dell'edizione 2023/2024), i fan discutono ancora di come si è concluso il trono di Ida.

Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte il 29 aprile svelano che Platano non era in studio e nessuno ha parlato del suo percorso, quindi è confermato che ha abbandonato il programma senza fare la scelta.

Ad una settimana dalla sua eliminazione dal dating-show, inoltre, Mario è riapparso sui social network con una riflessione che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata alla tronista che ha rinunciato alla loro conoscenza.

"Un fallimento è solo quando non ci provi, io ricomincio", sono queste le parole che Cusitore ha scritto in una storia che è stata pubblicata sul suo account Instagram questo lunedì.

Con questo messaggio l'ormai ex corteggiatore lascia intendere di aver fatto di tutto per convincere Ida che l'interesse che prova per lei è reale ma, di fronte a ripetuti no, ha deciso di ripartire.

Anche la tronista si confida con i follower

Qualche ora prima di Mario anche Ida ha affidato a Instagram una riflessione che sembra legata al percorso ormai finito a U&D.

"Chiedo scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte", questo è il messaggio che la tronista ha condiviso tra le sue storie lunedì 29 aprile.

Se Platano non ha mai smesso di condividere con i follower momento della quotidianità e sponsorizzazioni, Cusitore era in silenzio da oltre una settimana (ovvero dalla registrazione in cui è stato eliminato per l'incontro che ha avuto in un B&B con una ragazza) e solo in queste ore è tornato a parlare mostrandosi alle oltre 126 mila persone che lo seguono sul web.

Lo speaker radiofonico ha accompagnato il suo recente post con un selfie che si è scattato in palestra, dove probabilmente si sta recando per sfogare la rabbia e la delusione per come si è conclusa l'esperienza nel dating-show.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Il 29 aprile, intanto, si è registrata una nuova puntata di U&D e di Ida e dei suoi corteggiatori non c'era traccia in studio.

Maria e la redazione hanno deciso di accantonare il trono di Platano per dedicarsi ai protagonisti senior del cast e ad alcuni ospiti: Alessio e Claudia sono tornati per raccontare come va tra loro dopo il fidanzamento in tv, Giucas Casella ha parlato del rapporto che ha con Tina Cipollari e del quale si sono occupate diverse riviste di Gossip ultimamente.