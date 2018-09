Nelle ultime ore una notizia di cronaca rosa [VIDEO] sta impazzando sul web: si tratta del noto ex tronsita di Uomini e donne, Francesco Monte, che dopo la sfortunata Isola dei Famosi potrebbe perdere anche il posto nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, quest'ultimo era stato scelto dalla società che produce il programma (Endemol), ma dai piani alti di casa Mediaset qualcuno ha storto il naso proponendo l'esclusione clamorosa dal cast del GF Vip di Francesco Monte.

GF Vip 3: Francesco Monte potrebbe essere escluso dal cast della nuova edizione

Ebbene sì, come abbiamo anticipato nel paragrafo iniziale dell'articolo Francesco Monte potrebbe essere escluso dal reality show del Grande Fratello Vip.

Infatti, questa indiscrezione davvero sorprendente è stata riportata dal sito ''Dagospia'', che svela che da Mediaset è arrivata la scelta di rinunciare all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez: il motivo stando sempre alle notizie riportate sul web, sarebbe che uno tra Piersilvio Berlusconi o Antonio Ricci preferirebbe puntare su un'altra figura soprattutto dopo il caos generato nell'Isola dei Famosi per il canna-gate. Secondo voi se la notizia fosse confermata sarebbe giusto escludere Francesco Monte dai giochi?

GF Vip , si parte il 24 settembre su Canale 5: al timone sempre Ilary Blasi e Alfonso Signorini

L'unico nodo da sciogliere è quello che riguarda la partecipazione di Francesco Monte [VIDEO]: la Endemol sta cercando in tutti i modi di convincere i piani alti di Mediaset, ma vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire.

Per il resto il reality show di Mediaset è pronto a sbarcare in prima serata lunedì 24 settembre: naturalmente alla conduzione del programma sono stati confermati la moglie di Francesco Totti (Ilary Blasi) e il noto giornalista Alfonso Signorini.

Sicuramente il cast di quest'anno potrà eguagliare il successo dell'edizione passata del GF Vip, i nomi da tenere di più in considerazione sono: Francesco Monte (se verrà infine confermato), Le Donatella (il duo musicale composto da Giulia e Silvia Provvedi che negli ultimi anni hanno fatto parlare pochissimo di musica e molto di cronaca rosa), Walter Nudo, Lisa Fusco (personaggio che potrà far saltare gli equilibri in casa). Per finire le tre bellissime e sensuali ragazze che potranno portare un po' di peperoncino all'interno della casa: Martina Hamdy, Giulia Salemi e Benedetta Mazza.