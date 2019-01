Advertisement

La vita privata di Belen Rodriguez è un argomento che suscita sempre molto clamore. [VIDEO] La showgirl argentina, di recente, è stata paparazzata dal settimanale "Diva e Donna" in compagnia del suo ex marito Stefano De Martino. Un dettaglio, però, non è sfuggito all'occhio attento, e sempre molto vigile, dei fan. Nello scatto, infatti, è inquadrata la mano sinistra della donna e uno "strano" anello che compare al suo anulare: si tratta di un anello rassomigliante la sua fede nuziale.

Questo, insieme alla complicità esistente tra i due che traspare dalla foto, ha insinuato nel pubblico un sospetto: i due sono tornati insieme o, almeno, ci stanno provando?

'Diva e Donna' paparazza Belen e Stefano: lei ha un anello simile alla fede

La storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è, ormai, giunta al termine da anni, il pubblico però non smette di sperare che un giorno i due possano finalmente riconciliarsi e mettere da parte i problemi e le difficoltà che li hanno spinti a prendere la drastica decisione di allontanarsi.

Ebbene, il settimanale "Diva e Donna" ha immortalato i due ragazzi in uno scatto che li ritrae insieme mentre sorridono e sembrano essere molto complici. Stefano porta in braccio il piccolo Santiago, il loro bambino, mentre Belen prova ad aggiustarsi il cappello con la mano sinistra. All'occhio più attento non è scappato affatto il dettaglio [VIDEO]sospetto, ovvero, come detto, il misterioso anello portato all'anulare sinistro dalla showgirl. Si tratta di un anello d'oro che sembra proprio essere la fede nuziale che i due si scambiarono quando si sposarono.

Riavvicinamento tra Belen e Stefano? I sospetti e le speranze dei fan

Questo dettaglio, non trascurabile, insieme agli sguardi felici e complici che i due si scambiano, rappresenta il tassello in più che testimonierebbe l'avvicinamento tra i due.

C'è da dire, tuttavia, che nonostante la fine del loro matrimonio, il rapporto tra in due non è mai stato teso, anzi, entrambi hanno sempre cercato di mantenere il clima quanto più sereno possibile in modo da garantire solo momenti felici al loro bambino. Pertanto, la complicità mostrata in foto potrebbe essere semplicemente la rappresentazione di questa situazione familiare molto tranquilla. Ad ogni modo, la speranza è l'ultima a morire e i fan non possono fare altro che augurarsi che tutti questi indizi possano essere la prova del loro riavvicinamento. Staremo a vedere.