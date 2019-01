Advertisement

Da lunedì 7 gennaio riprende su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, che in queste ultime settimane non è stata trasmessa per la consueta sosta natalizia. In attesa di vedere in onda tutte le nuove puntate in tv, ecco che sul sito WittyTv sono state pubblicate le prime anticipazioni di quello che vedremo in onda in queste settimane e l'attenzione sarà incentrata anche sulla bella Teresa Langella che prenderà una decisione del tutto inaspettata. [VIDEO]

Uomini e donne: Teresa decide di eliminare Andrea

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Teresa sarà impegnata in un'esterna decisamente molto forte con Andrea Dal Corso dove vedremo che il corteggiatore tenterà in tutti i modi di strappare un bacio alla tronista napoletana, la quale però si tirerà indietro.

Andrea, però, non sa che le intenzioni di Teresa sono ben più drastiche del previsto dato che la ragazza ha scelto di eliminarlo definitivamente dalla trasmissione. Un annuncio che lascerà a dir poco sorpreso il pubblico e tutti i presenti in studio e, soprattutto, Andrea Dal Corso, il quale non riuscirà a trattenere le lacrime nel momento in cui scoprirà che Teresa vuole 'farlo fuori' dalla trasmissione.

Un colpo decisamente basso per il giovane Andrea Dal Corso dato che fino a qualche settimana fa sembrava essere il preferito della tronista campana. Il motivo di questa eliminazione a sorpresa? Le anticipazioni che arrivano da Uomini e donne rivelano che la Langella sostiene che dopo questi mesi di frequentazione si è resa conto del fatto che l'imprenditore vinicolo non può essere la persona adatta per lei perché farebbe molta fatica ad ambientarsi al suo mondo di amici e in generale alla sua vita fuori dallo studio di Uomini e donne.

Lorenzo e Luigi in crisi con le corteggiatrici

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione [VIDEO] vi diciamo che ci saranno delle novità che riguardano anche il tronista Lorenzo Riccardi, il quale continua ad avere un atteggiamento poco limpido con entrambe le corteggiatrici che ha portato fino a questo punto del dating show di Canale 5.

Situazione in bilico anche per Luigi Mastroianni, il quale dopo la delusione inflitta da Sara Affi Fella alcuni mesi fa, continua ad avere dubbi sulle sue pretendenti e non riesce a fidarsi come vorrebbe.