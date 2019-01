Advertisement

Grandi cambiamenti in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Stando a quello che sostengono i settimanali e i siti di Gossip nelle ultime ore, sembra proprio che i due ex siano prossimi ad affrontare nuove sfide professionali nell'anno che è appena iniziato. Il ballerino napoletano è "corteggiato" da Carlo Freccero che lo vorrebbe alla conduzione di Made in Sud [VIDEO], mentre la showgirl argentina pare voglia mettersi alla prova in qualcosa di nuovo: Spy fa sapere che la 34enne potrebbe addirittura accettare di diventare la padrona di casa di programmi di piccole emittenti per "farsi le ossa".

Spy anticipa: 'Belen potrebbe spostarsi su un'altra rete'

Il successo di "Tu si que vales", sembra non bastare a Belen Rodriguez; il settimanale Spy, infatti, rivela che l'argentina sarebbe pronta ad affrontare nuove e stimolanti sfide professionali nel 2019 appena iniziato.

La rivista di gossip, dunque, fa sapere che la showgirl avrebbe rifiutato sia di fare la giurata nella nuova edizione de "La Pupa e il Secchione" sia di essere opinionista dell'Isola dei Famosi.

Le indiscrezioni che circolano sul web, dunque, sostengono che la 34enne sarebbe felicissima di lavorare con Maria De Filippi, ma la sua ambizione potrebbe portarla ad allontanarsi sia dalla bionda conduttrice che da Mediaset.

"Per Belen è tempo di scelte. Non è da escludere né l'avventura in un programma importante ancora top secret, né la possibilità che emigri sul digitale terrestre per farsi le ossa". Questa la notizia che ha dato il giornale di Alfonso Signorini nel suo numero uscito il 4 gennaio scorso.

"Lei aspetta da tempo un'opportunità, e se questo vorrà dire lasciare Canale 5 e giocarsi le sue carte su un'altra rete, è pronta a rischiare", questo è quello che anticipa Spy sul prossimo futuro della chiacchierata Rodriguez.

Mentre in Italia impazzano i gossip sui progetti che la vedranno protagonista nel nuovo anno, la soubrette si trova in Argentina per godersi qualche giorno di relax in compagnia di amici e parenti. Nessun nuovo amore sembra aver ancora bussato alla porta della bella 34enne, che pare abbia trascorso le feste che stanno per concludersi da single per la prima volta dopo tanti anni. [VIDEO]

Stefano De Martino 'trasloca' su Rai Due? L'indiscrezione

Non solo Belen Rodriguez sembra in procinto di lasciare Mediaset, anche il suo ex Stefano De Martino si dice sia "corteggiato" da un'altra emittente. In un'intervista che ha rilasciato in radio in questi giorni, il nuovo direttore di Rai Due ha fatto sapere senza troppi giri di parole che gli piacerebbe arruolare il napoletano per la prossima edizione di Made in Sud, in partenza a febbraio dopo un anno di stop.

Carlo Freccero, però, ha precisato che il ballerino non ha ancora firmato il contratto che lo legherebbe allo show comico perché anche a Mediaset avrebbero dei progetti in serbo per lui.

Non sappiamo ancora se il 29enne accetterà o meno di diventare il nuovo conduttore di Made in Sud, ma sicuramente per lui sarebbe una grande opportunità per mettersi alla prova negli inediti panni di presentatore unico di un format di successo che potrebbe tirare fuori anche il suo senso dell'umorismo.