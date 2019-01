Advertisement

Advertisement

Il nuovo anno potrebbe essere molto importante per Belen Rodriguez [VIDEO]. La showgirl più amata in Italia, infatti, oltre ad essere nuovamente single, vorrebbe trovare la sua dimensione lavorativa ideale. Secondo quello che si legge tra le pagine di Spy, sembra proprio che l’ex moglie di Stefano De Martino voglia buttarsi a capofitto verso nuove sfide in televisione, in grado di fare uscire fuori il suo talento a 360°. La bellissima argentina, proprio questa estate, si è messa in gioco con “Balalaika”, durante i Mondiali di Calcio.

Nonostante questo sport non rientri nelle sue principali passioni, ha cercato di offrire il meglio, durante la sua presenza in studio al fianco di Nicola Savino ed Ilary Blasi.

Advertisement

Terminata anche la sua esperienza con Tu si que vales, Belen potrebbe addirittura lasciare Mediaset. Se l’indiscrezione dovesse risultare veritiera, per l’azienda sarebbe un vero boccone amaro da dovere ingoiare. Proprio di recente Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai2, ha comunicato di volere a bordo anche l’ex marito della Rodriguez, sulla seconda rete di Casa Rai alla conduzione di Made in Sud.

Belen Rodriguez lascia Mediaset?

Sempre tra le pagine di Spy, si legge proprio che Belen Rodriguez, nelle ultime settimane, avrebbe rifiutato degli impegni televisivi proprio a Mediaset. Il primo riguardava il possibile ruolo di giurata nella nuova edizione de La Pupa e il secchione (presto in partenza) mentre il secondo, ci parlava di un ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi 2019.

Advertisement

L’argentina, infatti, sembra che voglia affermarsi maggiormente nel suo ruolo di presentatrice televisiva e, dopo le ultime esperienze, è probabile che il suo desiderio stia diventando ancora più forte.

Attendendo la nuova edizione di Tu si que Vales, sembra che per Belen Rodriguez sia arrivato il tempo delle scelte [VIDEO] importanti. Questo ci confida il settimanale Spy, che parla anche di nuove avventure e, da non escludere, anche un programma importante: ‘ma top secret al momento’. La rivista di gossip, inoltre, parla anche della possibile scelta di emigrare verso altre realtà televisive per farsi le ossa sul campo, magari scegliendo un canale del digitale terrestre.

Secondo la rivista di Mondadori, Belen, nonostante sia molto felice di lavorare la fianco di Maria De Filippi, da molto tempo aspetterebbe la grande opportunità per segnare la svolta definitiva della sua carriera artistica. La Rodriguez, inoltre, pare non abbia alcun timore di rischiare giocandosi tutte le carte a disposizione su un’altra rete.