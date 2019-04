Torna anche questa settimana, il consueto appuntamento con il padre di tutti i reality, "Il Grande Fratello". Lunedì 29 aprile, infatti, andrà in onda in primetime una nuova diretta serale dello show, in cui verrà eliminato un altro concorrente e verranno effettuate delle nuove nomination. Se per caso non avrete la possibilità di vedere la puntata in diretta su Canale 5, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della diretta serale del Grande Fratello

Nel dettaglio, si segnala che la replica della puntata del Grande Fratello del 29 aprile, sarà disponibile sia sul web che in televisione.

La replica televisiva, infatti, si potrà vedere martedì 30 aprile alle ore 21.25 sul canale gratuito La5. Per quanto riguarda la replica online, invece, sarà disponibile al sito ufficiale Mediaset Play. Nel sito in questione esiste un'intera pagina dedicata al programma dove è possibile rivedere tutte le puntate, i daytime, i video extra dei concorrenti e votare i nominati della settimana. Da non dimenticare che tutti i video presenti su Mediaset Play saranno visualizzabili sia su pc che su smartphone e tablet in quanto il sito mette a disposizione degli utenti un'app gratuita da scaricare che permette di vedere i contenuti Mediaset anche dai dispositivi mobili.

Anticipazioni

Le anticipazioni della nuova diretta sera del Grande Fratello di Barbara D'Urso segnalano che lunedì sera in puntata ci saranno tantissime sorprese sia per i concorrenti che per il pubblico a casa. In primo luogo verrà annunciato l'eliminato di questa settimana fra i 6 concorrenti in nomination (Mila, Michael Terlizzi, Ivana Icardi, Erica, Daniele e Francesca De André). Nel corso della puntata, inolte, la concorrente Serena Rutelli riceverà una lettera dalla sua vera madre. Ci sarà anche un ampio spazio dedicato all'acceso scontro fra Daniele Del Moro e Cristian Imparato, che nel corso della settimana hanno litigato animatamente all'interno della Casa.

Il cantante di Io Canto, infine, dovrà incontrare anche uno degli ospiti della serata, Guendalina Tavassi, ex gieffina. Quest'ultima, infatti, entrerà nella casa del Grande Fratello per chiarire con Cristian l'annosa questione riguardante il presunto flirt che il giovane avrebbe avuto con il parrucchiere della donna. Entrerà nella casa anche Guendalina Canessa, ex di Daniele Interrante, per avere un confronto faccia a faccia con Francesca De André su qualcosa che le due donne sembrano avere in comune in Toscana.

A fine puntata poi ci sarà spazione, come di consueto, a delle nuove nomination che sanciranno i nuovi nominati della settimana.