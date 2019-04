Ricomincia una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5. L'appuntamento odierno, come spesso accade di lunedì, sarà dedicato al Trono Over e alle complicate vicende di dame e cavalieri. Il portale Witty Tv ha diffuso un video di anticipazioni di ciò che verrà trasmesso oggi 29 aprile. Da quanto si vede, verrà concesso ampio spazio a Gemma Galgani e all'ennesimo litigio con Tina Cipollari, la quale tenterà persino di evitare l'entrata in studio della dama.

Pubblicità

E dopo le polemiche relative al caso Fabrizio Cilli, sarà la volta della conoscenza con un nuovo cavaliere. Spazio inoltre ad un duro diverbio tra Armando e Michele, durante il quale arriverà anche una segnalazione relativa a quest'ultimo.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma conosce Salvatore

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Witty Tv, la puntata odierna dedicata al Trono Over comincerà con lo sfogo di Gemma Galgani. Nel backstage, la dama si rivolgerà a Tina Cipollari e preciserà: "Se penso a Tina comincio a piangere fino a domani, è sempre quella che mi fa passare per una facile, ma non si rende mica conto di quelle che sono le donne facili qua".

Le sue parole, che appaiono anche una chiara frecciatina verso altre signore del parterre, causeranno la reazione dell'opinionista che si alzerà per raggiungere Gemma dietro le quinte. Con l'ennesimo siparietto trash, sarà Maria De Filippi ad evitare il faccia a faccia a loro, riportando la questione alla normalità. Entrata in studio, la Galgani avrà modo di conoscere un nuovo arrivato in studio per corteggiarla. Si tratterà di Salvatore, nei confronti del quale la dama non sembrerà nutrire particolare interesse. Preciserà, comunque, di non volersi esprimere su di lui e aggiungerà: "Penso che potrei farci un ballo".

Pubblicità

Oggi al Trono Over: il litigio di Michele e Armando

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna, esse si concentrano sul diverbio tra due protagonisti del parterre maschile: Armando a Michele. Come riporta il sito Vicolo delle News, il primo annuncerà di essere uscito con Simona, la quale a sua volta avrebbe ricevuto dei messaggi un po' troppo spinti da Michele. Quest'ultimo spiegherà di essere stato stuzzicato dalla dama, che a suo dire lo avrebbe portato a fare certe dichiarazioni dopo avere parlato di giochi erotici.

La discussione quindi si sposterà anche su una segnalazione riguardante Michele, che avrebbe intrattenuto dei rapporti su Instagram con una 24enne. Ricordando che la ragazza potrebbe essere la figlia del rivale, Armando chioserà contro di lui: "Sei una vergogna di uomo dalla testa ai piedi". I due cavalieri si renderanno protagonisti di un vero e proprio scontro, arrivando quasi alla rissa. Infine, Barbara De Santi scenderà in difesa di Michele, annunciando a sua volta di avere delle segnalazioni contro Armando.