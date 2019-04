Le anticipazioni della nota soap opera Una vita, riguardanti le puntate che verranno trasmesse fino al 4 maggio, riservano molte curiosità per i tanti fan che seguono la serie spagnola. Nelle prossime puntate, Iñigo conoscerà Rubiales, l'editore che dovrà pubblicare il libro di Cesar Cervera. Poi Leonor scoprirà che Iñigo le ha riportato soltanto bugie e sarà notevolmente adirata con l'uomo. In seguito i servitori decideranno di svolgere una sorta di gara di strilli in soffitta. Servante sfiderà Casilda, scommettendo una peseta che vincerà contro la donna.

Intanto Diego avviserà Ramon che presto incontrerà l'agente del sindacato dei minatori. Nel frattempo i Palacios riceveranno una lettera da Parigi mandata da Maria Luisa. Più tardi Jaime vorrà parlare con Fabiana riguardo Cayetana, ma la donna sarà intimorita da Ursula e non dirà niente di sconveniente.

Diego va in ospedale

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto in onda fino al 4 maggio, Diego si recherà in ospedale per effettuare delle analisi. Poi Ursula e Samuel cercheranno di convincere anche Jaime a sottoporsi a delle visite.

In seguito arriverà l'agente del sindacato dei lavoratori e si scoprirà che in realtà è Huertas Lopez, l'ex amante di Felipe: tutti saranno parecchio adirati per questo motivo, su tutti Celia. Successivamente Leonor consiglierà a Flora di realizzare dei circoli letterari a La Deliciosa. Quest'ultima insieme a Iñigo beneficerà della situazione per cedere ad alcuni intellettuali del tabacco e dei liquori di contrabbando. Poi Leonor capirà improvvisamente di essere attratta da Iñigo e scoprirà che anche l'uomo ricambia i suoi sentimenti.

Diego rischia di morire

Durante la gara di strilli in soffitta, Servante fingerà di avere mal di gola per non farsi battere da Casilda e verrà sostituito da Trini. Intanto il dottor Briz annuncerà a Jaime che Diego non si è ripreso dall'intossicazione da mercurio. Diego rischierà di morire e Jaime per tale motivo sarà notevolmente sconvolto. Quest'ultimo dopo aver parlato con il dottore avviserà Diego delle sue condizioni e gli confesserà che l'uomo rischia di morire. Il giovane sarà parecchio angosciato per la sua grave malattia, ma non dirà niente a Blanca.

Successivamente Susana avrà alcuni sospetti e deciderà di riunire tutti i vicini de La Deliciosa per scoprire se alle feste organizzate succeda qualcosa di strano. Poi anche Ramon e Felipe indagheranno sulla strana situazione, ma saranno corrotti da Iñigo con alcune stoffe orientali, dei sigari e una preziosa penna d'oro. Infine Diego chiederà a Samuel di rimanere vicino a Blanca nel caso lui dovesse morire.