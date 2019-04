Stando alla notizia che sta circolando da un paio di giorni sul web, su Uomini e donne potrebbe presto abbattersi una nuova ed incresciosa polemica. Una signora che ha fatto parte del Trono Over, infatti, ha segnalato ad un blog quella che sarebbe la vera natura di un protagonista della trasmissione: secondo Annamaria Adinolfi, infatti, un membro del parterre sarebbe omosessuale e dividerebbe la casa con il compagno da anni.

U&D: un protagonista degli Over si finge etero? L'indiscrezione

Da qualche giorno a questa parte, in rete non si parla d'altro che di una notizia che è trapelata su un programma amatissimo dal pubblico: Uomini e Donne.

Stando alle indiscrezioni che molti siti hanno riportato in queste ore, nella versione Over del dating-show ci sarebbe una persona che si starebbe mostrando per quello che non è.

Una signora che è stata dama della trasmissione qualche tempo fa, infatti, ha segnalato ad un blog che uno degli attuali protagonisti starebbe prendendo in giro tutti (redazione compresa).

Annamaria Adinolfi, dunque, ha fatto sapere: "Nel parterre maschile c'è un gay che addirittura convive da anni con il suo compagno".

Precisiamo che nel messaggio che la donna ha reso pubblico un paio di giorni fa, non viene fatto il nome di colui che si starebbe fingendo eterosessuale in cambio di visibilità, quindi non faremo neppure un'ipotesi su chi potrebbe essere questa persona.

Il Trono Over nel caos: dalla cacciata di Gianbattista alle bugie di Fabrizio

L'ipotetica presenza nel parterre maschile di un cavaliere omosessuale, è soltanto l'ultimo "scandalo" in ordine di tempo che ha colpito la versione senior di Uomini e Donne. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati almeno due gli incresciosi episodi che hanno avuto per protagonisti due membri del cast fisso del Trono Over.

Il primo a far infuriare Maria De Filippi con un comportamento poco rispettoso nei confronti di una redattrice, è stato Gianbattista Ronza; il torinese, infatti, è stato cacciato dalla conduttrice dopo che Ida Provenzano ha confermato di essere stata spinta da lui nel backstage.

Risale a circa una settimana fa, invece, l'addio di Fabrizio Cilli alla trasmissione: dopo che la padrona di casa ha raccontato a tutti dell'esistenza di un audio nel quale lui ammetteva di corteggiare Gemma Galgani solo per visibilità, il 42enne è stato invitato dalla stessa a lasciare lo studio senza aggiungere altri commenti che potevano peggiorare la brutta figura che stava facendo.

Insomma, sembrano essere diventati ormai all'ordine del giorno i "giochetti" che alcuni personaggi mettono su per far parlare di loro nel programma ma anche sui social network.