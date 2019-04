Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nella settimana appena cominciata sono davvero parecchio avvincenti. In questi giorni si parla molto di una questione molto delicata che riguarda dei personaggi nuovi arrivati: Xander, Emma e Zoe.

Nelle settimane precedenti, il sito della Hope for the future è stato inondato di insulti e minacce. Tutti hanno incominciato a preoccuparsi per l'incolumità della giovane Logan, dal momento che lei è a capo di tale linea. Ad ogni modo, Thorne ha ingaggiato un esperto per scoprire qualcosa in più in merito a queste minacce.

Ebbene, dalle indagini è emerso che la proprietaria del computer è Sally. La ragazza, dunque, è stata messa sotto accusa ma, nel giro di poco tempo, è emersa la verità. La nuova arrivata Zoe è riuscita a collegarsi dal portatile della Spectra per lanciare pericolose minacce. La destinataria di tutto, però, pare proprio non sia Hope. Nel corso della puntata di Beautiful di martedì 30 aprile, infatti, scopriremo che la vittima è in realtà Emma.

Beautiful spoiler martedì: l'autrice delle minacce è Zoe e la destinataria è Emma

Emma e Xander sono giunti alla Forrester da un po' di settimane e stanno già generando molto scalpore.

I due protagonisti hanno trovato sin dal primo momento una forte intesa reciproca. Per questo motivo si sono scambiati tenere effusioni e baci romantici. Ad ogni modo, a destabilizzare notevolmente la situazione ci ha pensato l'arrivo di Zoe. Una ragazza appena giunta a Los Angeles di cui si conosce molto poco. Nel corso delle precedenti puntate, è stato lo stesso Xander a svelare dettagli inediti sulla ragazza. Quest'ultima, infatti, ha un passato da staler nei confronti del suo ex fidanzato Xander. La fanciulla è così ossessionata da lui al punto da arrivare a seguirlo in città per potersi riprendere ciò che è suo.

Proprio per questo motivo, in seguito ad indagini più approfondite, è stato appurato che la colpevole di tutto non è affatto Sally, bensì Zoe.

Trama 30 aprile: Hope convinta che Liam sceglierà lei

Nel corso della puntata di domani vedremo che tutti verranno a conoscenza della questione e la donna si mostrerà sempre più decisa a liberarsi di Emma per riuscire a riconquistare Xander.

Hope, nel frattempo, si mostrerà molto convinta del fatto che Liam deciderà di tornare con lei invece che con Steffy.

La giovane Logan è certa dei sentimenti che il ragazzo nutre nei suoi confronti, per questo motivo non può credere affatto che lo Spencer possa lasciarla da sola in un momento come questo. Liam, però, non sarà ancora deciso e continuerà a mostrarsi piuttosto confuso non sapendo chi scegliere tra Steffy e Hope.