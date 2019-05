Prosegue l'appuntamento in prima visione su Raiuno con la soap opera Il Paradiso delle signore che vedremo in onda anche la prossima settimana, dal 6 al 10 maggio 2019, come sempre alle ore 15.40 circa. Un appuntamento ormai diventato un vero e proprio 'must' per tantissimi spettatori, che tutti i pomeriggi si collegano per seguire i nuovi avvenimenti che accadono nelle vite dei vari protagonisti della soap opera che ha riacceso gli ascolti del primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni dal 6 al 10 maggio

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore che vedremo in onda dal 6 al 10 maggio su Raiuno, rivelano che Vittorio è deciso a scoprire il motivo per il quale Lisa abbia mentito anche se Luciano gli consiglierà di concentrarsi maggiormente su Marta, cercando così di recuperare il loro rapporto che continua ad essere in piena crisi.

Nel frattempo vedremo che Tina deciderà di non partecipare al matrimonio tra Antonio e Elena.

Luca, invece, dovrà fare i conti con una terribile notizia che lo spiazzerà: l'uomo, infatti, viene a sapere che sua mamma sta male e che si trova in fin di vita. Ma il colpo di scena di questa nuova settimana di programmazione della soap opera riguarderà il matrimonio di Antonio e Elena: quest'ultima, infatti, prenderà in considerazione l'ipotesi di annullare le nozze, quando ormai manca davvero pochissimo.

Il motivo? E' rattristita dal pensiero che i suoi genitori non saranno presenti all'evento.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda fino al 10 maggio, inoltre, rivelano che Luca rivela ad Andreina di aver trovato delle informazioni molto importanti nei vari documenti della mamma. Tali informazioni potrebbero essere molto importanti per aiutarlo a vendicarsi di Umberto.

Il Paradiso delle signore in streaming online su Rai Play

Intanto vi segnaliamo che se non avete potuto seguire alcuni degli episodi de Il Paradiso delle signore che sono stati trasmessi nel corso di queste settimane su Raiuno, potete pur sempre rivederli in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata alla soap opera.

In questo modo, quindi, potrete rivedere le puntate della soap in qualunque momento lo desideriate, anche da tablet oppure da cellulare.

Intanto, si pensa già a quella che sarà la seconda stagione della fortunata soap in versione daily: a quanto pare, infatti, la Rai avrebbe dato il via libera per la realizzazione dei nuovi emozionanti episodi che dovrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia a partire dal prossimo mese di ottobre.