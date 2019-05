La longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996, riesce sempre a regalare delle sorprese inaspettate ai milioni di telespettatori italiani che, nel corso delle stagioni, fanno i conti con l'arrivo di new entry. Dovrebbe essere giunto il momento dell'arrivo di una giovane attrice, come Ludovica Nasti che si è fatta conoscere al grande pubblico per l'interpretazione magistrale nella fiction 'L'amica geniale', diretta dal regista Saverio Costanzo.

Pubblicità

Si tratta di una serie che è riuscita a ottenere un grande consenso, mettendo d'accordo critica e pubblico, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto. Da qualche mese si è parlato della partecipazione di Ludovica Nasti a Un posto al sole, in quanto la giovane attrice dovrebbe prendere parte al cast del prodotto televisivo. Si può dire che è un momento importante nella carriera della Nasti che è stata paragonata a Sophia Loren, anche per una storia simile. Ha ricevuto l'entusiasmo dei compagni di set, come dimostra la foto pubblicata dall'attore Patrizio Rispo in compagnia di Ludovica Nasti.

Rispo è l'attore più importante di Un posto al sole, senza nulla togliere agli altri interpreti e la prova provante è dato dal fatto che è presente in tutte le puntate della soap opera. Questo record non è detenuto da nessun altro attore, ma non ci dovrebbe essere un collegamento in Un posto al sole tra il personaggio di Raffaele e quello che andrà a interpretare Ludovica Nasti.

Il post su Instagram del protagonista di 'Un posto al sole'

Questo è il post pubblicato dall'attore Patrizio Rispo, che sottolinea l'arrivo nella soap opera Un posto al sole, di Ludovica Nasti: "Da oggi ho una nuova amica, dall'aspetto sembra.

Pubblicità

Che dite le facciamo un'accoglienza calorosa". Non sono mancati i commenti di attori che hanno sottolineato la felicità per questa notizia, come Luca Capuano, attuale protagonista della soap opera di Rai uno 'Il paradiso delle signore'. Non è mancata la risposta di Ludovica Nasti che ha fatto notare di essere contenta di quest'opportunità lavorativa e, sulla sua pagina di instagram, l'attrice ha voluto condividere l'inizio di nuovi progetti.

I tanti impegni lavorativi di Ludovica Nasti

Oltre a Un posto al sole, spicca il ruolo di Maria che interpreterà la Nasti in 'Rosa Pietra e Stella'.

Non sono finiti gli impegni per la protagonista de L'amica geniale che, prossimamente, prenderà parte al set de 'Il nostro nome è Anna', che trae ispirazione dai pensieri di Anna Frank. Per il momento sono terminati gli impegni, ma ciò dimostra quanto talento abbia questa giovane attrice. Infine il giornale settimanale 'Tv sorrisi e canzoni' ha rivelato che Ludovica Nasti si trovava sul set di Un posto al sole, con l'attore Davide Devenuto.