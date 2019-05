Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati a fare sognare il pubblico: secondo gli ultimi gossip sembra che due siano tornati insieme. Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, vede i due giovani scambiarsi un bacio. La coppia è nata nel famoso programma Uomini e donne e da un anno la loro relazione sembrava finita. La crisi, però, sembra ormai alle spalle e sempre più sono le voci che si rincorrono sul loro probabile ritorno di fiamma. Non resta che capire se il bacio immortalato dai paparazzi sia un incontro fugace o un vero e proprio inizio.

Nel frattempo in questi ultimi mesi è cresciuta notevolmente la popolarità di Giulia De Lellis. Non a caso la ragazza ha siglato numerosi contratti che la vedono lavorare in shooting fotografici. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e quella successiva al Gf Vip la ragazza è diventata una delle influencer italiane più seguite.

De Lellis e Damante: dalla fine a un nuovo inizio

Lo scorso aprile la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si era conclusa. Il motivo per il quale la relazione era finita sembrava essere un tradimento da parte del giovane nei confronti di Giulia.

Il veronese ha smentito i pettegolezzi che lo vedevano come fedifrago e da allora il ragazzo è sempre rimasto single. La De Lellis, invece, ha avuto una breve storia con il cantante Irama, terminata all'incirca un mese fa. Le voci di nuovo ritorno di fiamma tra la ex coppia sono date anche dalle foto che i due ragazzi postano sui propri profili social. Alcune delle ultime immagini li vedono al Coachella, ovvero il festival californiano musicale che si svolge annualmente e che ha una durata di due o tre giorni.

De Lellis e Damante: possibile ritorno a Uomini e Donne

La coppia nata nello studio di Uomini e Donne sembrerebbe essere tornata insieme. Giulia De Lellis e Andrea Damante paiono frequentare in questi giorni gli stessi posti. La De Lellis si trova a Miami e sta lavorando per una nota marca di bikini in qualità di testimonial; Andrea Damante, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, sembra abbia raggiunto quella che è stata la sua fidanzata. Molti sospettano che la coppia tornerà a Uomini e Donne.

Questi pettegolezzi nascono poiché Giulia De Lellis è tornata a essere impegnata attivamente col programma di Maria De Filippi grazie a nuovi progetti. Casualmente sembra che, un pomeriggio del mese scorso, Andrea Damante fosse a Roma ed abbia deciso di fare visita agli Studios nel Dating show di Maria De Filippi. Questa coincidenza ha generato molteplici sospetti. Sembrerebbe che Giulia De Lellis sia coinvolta in un nuovo progetto del programma Uomini e Donne. Tale progetto sarebbe 'Uomini e Donne by Night', ma la redazione del programma non ha lasciato al momento nessuna dichiarazione in merito.