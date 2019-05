Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne. Quello di ieri si è concluso con il "confronto a fuoco" tra Armando Incarnato e Barbara De Santi. Secondo il cavaliere la dama non sarebbe sincera, definendola più volte una persona dalla "doppia faccia"; dal canto suo Barbara ha cercato di difendersi, ma la lite sarà finita così? Intanto scopriamo cosa accadrà oggi, grazie anche alle anticipazioni riportate dal portale ufficiale Witty.

Il ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano

A tener banco sarà il probabile ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, infatti il cavaliere ha chiesto alla redazione di richiamare in studio la sua ex compagna.

Riccardo dichiarerà la sua intenzione di voler risentire nuovamente la dama. Tale fatto farà scatenare gli animi tra il parterre femminile, soprattutto tra le ex conoscenze del cavaliere; Stefania Costa si stupirà del suo repentino cambio di atteggiamento, mentre Roberta Di Padua lo definirà "pericoloso", soprattutto per il continuo sparlare, in passato, del cavaliere nei confronti di Ida.

Questa dichiarazione scatenerà una forte discussione tra "i due ex", che porterà la Di Padua a lasciare lo studio.

Alla fine sarà Gianni Sperti a "far scoprire" la verità e a far rivelare a Riccardo che ha chiamato Ida solo perché, alla fine, è l'unica donna a cui è interessato veramente.

Ida tornerà nel parterre femminile, ma sarà veramente intenzionata a tornare con Riccardo? Per scoprirlo, dalle 14.45 seguite il racconto della puntata.