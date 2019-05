Uomini e Donne, Trono Over - 13 maggio 2019

15.15 - Mario fa il suo ingresso in studio.

15.12 - Salvatore lascia lo studio, intanto per Gemma è arrivato Mario, un nuovo corteggiatore. Viene mandato in onda un filmato di presentazione.

15.07 - Gemma ha consegnato alla redazione un messaggio che Salvatore le ha inviato per sbaglio; nel testo il cavaliere parla di una donna con la quale sta a pranzo e con cui "spera di concludere". Salvatore dice che lui non ha inviato nulla, ma che è stato un suo amico a fare uno scherzo con il suo telefono.

Uomini e Donne: Gemma Galgani, finisce la conoscenza con Salvatore

15.02 - fa il suo ingresso in studio Salvatore, il corteggiatore di Gemma. I due non hanno trascorso una settimana felice, infatti il cavaliere ha detto di essere rimasto deluso, in generale, da ciò che è successo in trasmissione durante la seconda puntata e in più con Gemma non è scoccata la scintilla. Per questo motivo vorrebbe chiudere la conoscenza.

14.54 - Gemma fa il suo ingresso in studio.

14.53 - Tina si è mascherata con una parrucca nera per attaccare Gemma, in maniera tale che quest'ultima non venga protetta dalla De Filippi; per questo motivo si nasconde tra il pubblico e successivamente si reca nel backstage dalla dama torinese.

14.49 - Gemma ci è rimasta male perché settimana scorsa Gianni Sperti e Tina Cipollari l'hanno accusata ingiustamente di essere stata la responsabile morale dell'uscita dal programma di Rocco Fradella.

La dama, dopo la puntata, si è sfogata con la redazione.

14.46 - s'inizia la nuova puntata di Uomini e donne con Gemma Galgani. Settimana scorsa la dama torinese ci è rimasta male per un comportamento che Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attuato nei suoi confronti. Prima di scoprire di cosa si tratta, viene mandato in onda un filmato riassuntivo di ciò che è successo 7 giorni fa.

Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne e come di consuetudine si parte con il Trono Over, che ne tre appuntamenti ci delizierà con nuovi amori, ma anche con dei ritorni che faranno molto discutere.

Come sempre il primo spazio di oggi sarà dedicato a Gemma Galgani, vediamo come procede la sua storia con Salvatore attraverso le anticipazioni del portale ufficiale Witty.

Salvatore chiude la storia con Gemma

A quanto pare all’orizzonte, per la dama torinese, c’è l’ennesima storia al capolinea; infatti Salvatore, cavaliere arrivato in trasmissione esclusivamente per corteggiarla, ha deciso di terminare la conoscenza. Il motivo? Lo scopriremo durante la puntata, infatti il pretendente cercherà di dare le sue spiegazioni, con una Tina Cipollari molto infuocata che inveirà su di lui dandogli del “buffone”.

Pasqualina Mascio e Antonio si sono baciati

Per una conoscenza che finisce, ce n’è un’altra che prosegue a gonfie vele; stiamo parlando di quella tra Pasqualina Mascio e Antonio. I due si sono anche baciati e la dama conferma a Maria De Filippi che non finirà così perché “piano, piano, vedrà che cosa combiniamo io e questo qua”.

Barbara De Santi VS Armando Incarnato: lo scontro continua

Intanto non si placcano le polemiche tra Barbara De Santi e Armando Incarnato. La dama ha iniziato una nuova conoscenza con Marco, che si presenta però abbastanza complicata; infatti non ci sarebbe un interesse bilaterale.

Proprio da qui inizierà l’ennesima litigata da due, dove Armando accuserà anche la dama di essere intenzionata a prendere il posto da “protagonista” occupato attualmente da Gemma.

Queste sono delle piccole anticipazioni, per ulteriori dettagli, dalle 14.45, seguite il racconto minuto per minuto della puntata.