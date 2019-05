Alcune Instagram stories pubblicate da Gué Pequeno sulla sua popolarissima pagina – conta infatti oltre un milione e mezzo di supporter, in continua e costante crescita – nella notte tra domenica e lunedì stanno facendo discutere online gli appassionati di Rap italiano, suscitando per lo più ilarità.

Nel corso della notte il rapper, nonché attuale coach di The Voice of Italy, ha infatti pubblicato dei video di difficile interpretazione, in cui è possibile vederlo, ma soprattutto ascoltarlo, mentre manifesta preoccupazione per non meglio specificati problemi dovuti al forte vento.

Gué Pequeno preoccupato per il vento: 'Non mi sento in sicurezza'

Durante la realizzazione di queste Instagram stories l'autore di 'Gentleman' ha affermato di 'Non sentirsi in sicurezza', arrivando addirittura a chiedere aiuto ai suoi follower, nel caso in cui tra questi ci fosse stato qualcuno in grado di fornirgli informazioni utili relativamente alla 'situazione del vento'.

Gué Pequeno durante le stories di due giorni fa

Queste le parole di Gué Pequeno: "Il vento continua fortissimo, e onestamente ho paura. Quindi non mi sento in sicurezza, lo sento attraverso le tapparelle ed attraverso i vetri della finestra. Quindi, se qualcuno ha notizie, o vuole riportare la situazione del vento, può farlo tranquillamente, attraverso Instagram. Grazie a tutti".

'Un rumore invasivo'

Dopo qualche minuto Gué Pequeno ha sentito il bisogno di aggiornare ulteriormente i supporter relativamente alla situazione del vento, ribadendo la sua preoccupazione e parlando di un rumore 'invasivo e fuori dal comune per un vento normale', queste le sue parole: "Aggiornamento, il vento fa un rumore circa come lo scarico di una macchina: fa un rumore invasivo, un rumore fuori dal comune per essere un vento normale".

Il video è stato poi postato in diversi forum e gruppi social, tra i tanti che quotidianamente seguono le gesta, musicali e non, dei principali attori del rap game italiano.

La reazione divertita degli appassionati di rap italiano

La clip estratta dalle stories ha suscitato reazioni per lo più ironiche e divertite da parte di tantissimi supporter: alcuni hanno semplicemente trovato il discorso del Golden Boy del rap italiano divertente in quanto completamente inusuale, oltre che eccessivamente paranoico, altri invece hanno ipotizzato un abuso di alcolici o sostanze stupefacenti, che avrebbe potuto determinare l'insorgere di paranoie apparentemente illogiche, come quelle relative al rumore del vento.

'Gli è salita male', ha dichiarato un utente, e come lui tanti altri hanno manifestato il medesimo pensiero, esprimendolo però in maniera molto più esplicita.

Si tratta ovviamente solo di insinuazioni ed ipotesi indimostrabili, ciò che c'è di certo è che il pubblico ha recepito le stories in maniera sostanzialmente ironica e irriverente.