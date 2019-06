La prossima settimana Un posto al sole darà spazio a due archi narrativi che saranno incentrati su due personaggi molto cupi e misteriosi. Marina, dopo essersi resa conto di essere spiata, doterà la sua villa di un sistema di videosorveglianza e resterà sbalordita quando, visionando i filmati delle telecamere, avrà modo di osservare il volto dell'uomo che la sta spaventando. Nel frattempo Serena, rimasta sola a Napoli con Leonardo, potrà conoscere meglio il misterioso amico di Tommaso, ma dovrà presto ricredersi rispetto all'ottima prima impressione che si era fatta. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a queste storyline, che andranno in onda la settimana dal 1° al 5 luglio.

Qualcuno la sta spiando

Marina (Nina Soldano) dovrà fare i conti con un inquietante uomo anziano e malandato che si aggirerà per la villa spiandone i suoi movimenti. Arturo Addenzio, interpretato dall'attore Massimiliano Iacolucci, apparentemente non avrà cattive intenzioni, considerato che si limiterà a rubare del cibo dal frigo e una vecchia foto che ritrae Marina nel fiore dei suoi anni. Inizialmente la Giordano non darà molto peso a questi piccoli furti per i quali incolperà la sua cameriera Antonietta (Giovanna Landolfi).

In seguito Marina però si renderà conto che qualcuno si aggira realmente per la villa e deciderà di installare delle telecamere di videosorveglianza per scoprire chi sia questo ambiguo personaggio.

Marina conosce Arturo

Nella puntata che andrà in onda giovedì 4 luglio, Marina potrà finalmente visionare i filmati di sorveglianza e quando lo farà avrà un sussulto, poiché riconoscerà il volto dell'uomo che compare nei video, che invece risulta sconosciuto ai fan.

A quanto pare, al momento, Arturo non se la passa affatto bene ed il suo interesse per la giovane Marina ci fa pensare che provenga dal suo passato, ma non è ancora chiaro che ruolo abbia avuto questa persona nella vita della Giordano e perché sia tornato proprio adesso.

Leonardo si avvicina a Serena

Leonardo (Erik Tonelli) e Serena (Miriam Candurro) avranno modo di trascorrere del tempo assieme e conoscersi meglio, tuttavia la loro vicinanza porterà la Cirillo a scoprire che l'uomo, dietro quella facciata da bravo ragazzo, nasconde in realtà un lato oscuro.

A quanto pare Leonardo terrà tantissimo al giudizio di Serena e farà di tutto per redimersi ai suoi occhi, ma la donna deciderà di metterlo dinanzi alle sue responsabilità. In seguito ci sarà un piccolo colpo di scena dato che Filippo (Michelangelo Tommaso), ignaro di tutto, deciderà di fare un'interessante proposta a Leonardo che metterà molto a disagio Serena.