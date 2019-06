Thomas Forrester assumerà sempre più il ruolo di villain nelle puntate americane di Beautiful. Dopo avere scoperto la verità sul segreto di Beth, il giovane stilista farà in modo che essa non venga svelata, sicuro che porterebbe Hope di nuovo tra le braccia di Liam. Proprio per tale ragione seguirà Emma Barber in auto e la abbaglierà con i fari, proprio mentre lei sarà intenta a scrivere un messaggio a Hope. Ne conseguirà il drammatico epilogo, con la caduta della stagista dal dirupo e la sua morte.

E mentre i fan si interrogano sulla responsabilità di Thomas in quanto accaduto, il figlio di Ridge sarà pronto a compiere una nuova mossa pur di conquistare Hope e separarla definitivamente da Liam (nonostante la coppia abbia già divorziato, su volere della stessa Logan). Il fatto lo porterà ad acquistare della droga per farla assumere niente meno che all'ex cognato.

Beautiful anticipazioni: Liam non ricorda ciò che è accaduto con Steffy

Stando a quanto rendono noto le anticipazioni americane di Beautiful, Liam andrà a vivere nella casa sulla scogliera dove potrà aiutare Steffy nella gestione di Kelly e di Phoebe (ignaro che quest'ultima in realtà è Beth).

Gli ex coniugi Spencer, in realtà, non avranno alcuno scopo romantico in questa loro decisione, sebbene in varie occasioni dimostrino di provare ancora dei forti sentimenti l'uno nei confronti dell'altra. Thomas deciderà di sfruttare questa convivenza a suo vantaggio e, dopo avere acquistato della droga da un suo vecchio amico, la farà assumere a Liam a sua insaputa. Ciò che ne conseguirà sarà avvolto nel mistero, dato che il rampollo Spencer non ricorderà le proprie azioni.

Non sospettando di essere stato usato da Thomas, Liam avrà il timore di avere trascorso la notte insieme a Steffy e proverà a ricostruire i fatti, pur non ottenendo i risultati sperati.

Trame americane Beautiful: Liam confessa a Hope il suo errore

Nelle puntate americane di Beautiful, Liam si sentirà ancora legato a Hope, nonostante abbia deciso di firmare l'annullamento del matrimonio. Per tale ragione si troverà in una situazione di forte preoccupazione, non ricordando di avere trascorso una notte di passione insieme a Steffy.

Confuso per l'accaduto, si confronterà proprio con Hope la cui reazione però sarà inaspettata. Sebbene gli spoiler restino criptici a tal proposito, la reazione della figlia di Brooke dovrebbe essere proprio come Thomas aveva desiderato. Cadrà tra le sue braccia a causa della delusione del momento? Resta un altro punto interrogativo, la cui risposta non è stata svelata. Non è chiaro, infatti, se anche Steffy verrà drogata dal fratello, finendo a letto con l'ex marito, o se lo abbia fatto nel pieno controllo delle sue azioni.

Quest'ultimo caso deluderebbe i fan della Forrester, più che mai soddisfatti nel suo ruolo di donna in carriera e non più disposta ad assecondare le indecisioni dello Spencer.