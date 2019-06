Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate spagnole di Una vita, in onda dal 10 al 14 giugno in Spagna. Se Bellita e Felicia saranno protagoniste di una nuova lite tragicomica, Genoveva organizzerà un piano per distruggere le nozze di Liberto e Rosina ed uccidere Ramon Palacios.

Una Vita: Carmen trova il Palacios in ospedale

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate spagnole trasmesse da oggi 10 a venerdì 14 giugno, svelano che Cinta proporrà a Rafael di esibirsi insieme.

Il duo riscuoterà un enorme successo tanto da scatenare lo stupore di Emilio. Nel frattempo Felipe presenterà Marcia alle altre colleghe di soffitta mentre Carmen si metterà alla ricerca di Ramon dopo aver salutato Lolita. La serva troverà il Palacios in ospedale in seguito ad un grave incidente stradale. Antonito, invece, venderà il negozio ad Alfredo per saldare il suo debito mentre Liberto e Rosina continueranno a litigare furiosamente. A questo punto Genoveva approfitterà della crisi matrimoniale per sedurre Liberto.

Una Vita, spoiler iberici: Genoveva seduce Liberto e pianifica l'uccisione del Palacios

Liberto tra le braccia di Genoveva

I Dominguez celebreranno il successo dell'esibizione di Cinta e Rafael. Nel frattempo, la vedova di Maximiliano sarà sempre più nervosa tanto che Liberto si rifugerà tra le braccia di Genoveva. Peccato che l'incontro sia interrotto da Donna Susana. Allo stesso tempo nel quartiere continueranno le proteste per il crack della banca americana. A tal proposito, la vedova di Samuel godrà con Alfredo dell'acquisto del negozio mentre Ramon tornerà a casa con Carmen.

Nuova lite tra Bellita e Felicia

Gli spoiler iberici di Una Vita svelano che Rosina confiderà alla sarta Seler di temere di essere abbandonata da Liberto mentre Servante troverà un capello magico nella roba vecchia abbandonata dalle persone alla pensione. Emilio, invece, cercherà di avere un confronto con la signorina Dominguez mentre Bellita lancerà delle uova contro Felicia approfittando del caos. A casa Palacios Ramon informerà Felipe e la famiglia di aver fatto delle indagini sulla banca americana.

Il vedovo di Celia, a questo punto, raccomanderà a tutti quanti di non prendere provvedimenti almeno per il momento. Intanto Genoveva scoprirà che il padre di Antonito è sopravvisuto sull'incidente.

La vedova di Samuel vuole eliminare Ramon

Rafael confesserà ad Emilio di essere innamorato pazzo di Cinta mentre il Palacios si riconcilierà con Antonito. Dopodiché l'uomo avrà un incontro a quattrocchi con Alfredo. Genoveva, invece, continuerà nel suo piano diabolico di uccidere il fidanzato di Carmen sebbene suo marito non sia d'accordo.

Nel frattempo la polizia riuscirà a calmare gli animi inferociti degli abitanti mentre Emilio spierà un incontro d'amore tra Rafael e la figlia di Bellita.

Carmen impedirà che Ramon aggredisca Alfredo. Dopodiché il padre di Antonito chiederà alla serva di diventare sua moglie. Nel frattempo Lolita domanderà alla sarta Seler di confezionare un abito da sposa per la parente. Infine Genoveva e Liberto saranno sempre più vicini. Le attenzioni della donna rientrano in un piano per rovinare le nozze con la vedova di Maximiliano.

Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.