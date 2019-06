La morte di Adela genererà una lotta senza precedenti ne Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che Carmelo sospetterà che la sua amata sia morta a causa di Francisca e deciderà di vendicarsi di lei, uccidendola. L’uomo avrà la certezza che i suoi sospetti erano fondati non appena scoprirà che l'auto su cui viaggiava la consorte è stata manomessa. A quel punto, il sindaco del paese prenderà un'arma e si allontanerà dal paese per qualche ora, si nasconderà e sparerà a Francisca da lontano. Purtroppo per lui, però, Mauricio scorgerà l'imminente pericolo e si parerà davanti alla sua signora prendendosi una pallottola al posto suo.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Carmelo contro Francisca

Le trame spagnole de Il Segreto, rivelano che Carmelo disperato per la morte dell'amata Adela, sospetterà che dietro al tragico evento ci sia donna Francisca ed andrà su tutte le furie quando quest'ultima si presenterà alla veglia funebre della maestra con aria contrita. L'uomo, pur non avendo nessuna prova certa del coinvolgimento della Montenegro, le si scaglierà contro verbalmente. La Montenegro respingerà le accuse e ciò farà sì che Carmelo decida di vendicarsi di lei togliendole la vita.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Carmelo si vendica di Francisca

Il sindaco di Puente Viejo, infatti, sarà stanco di subire le angherie di Francisca e cercherà il modo ed il momento giusto per mettere in atto il suo piano per liberarsi una volta e per tutte della perfida dark lady. Tuttavia, prima di agire, vorrà avere una prova della colpevolezza della matrona, in quanto non avrà nessuna intenzione di commettere un gravissimo errore.

Carmelo spara per sbaglio a Mauricio

Carmelo, come detto, sarà deciso a vendicarsi di Francisca, ma per farlo avrà bisogno delle prove della sua colpevolezza e così si recherà sul posto in cui ha avuto luogo l'incidente mortale.

L'uomo, poco dopo essere giunto lì, parlerà con un meccanico che gli dirà che l'auto è stata manomessa e questa informazione lo convincerà definitivamente che Francisca ha avuto un ruolo nella morte di sua moglie ed elaborerà un piano per vendicarsi di lei. Il sindaco di Puente Viejo vuole uccidere la dark lady e per questo motivo ruberà un'arma e si allontanerà dal paese, si nasconderà e prendendo la mira da lontano, sparerà in direzione di Francisca.

Le cose, però, non andranno come avrebbe voluto, in quanto, Mauricio, si renderà conto del pericolo che sta per correre la sua signora e le si parerà davanti prendendosi la pallottola al posto suo. La Montenegro nonostante non abbia prove, sarà convinta che sia stato Carmelo a compiere tale gesto e mediterà una nuova vendetta nei suoi confronti. Cosa avrà in mente Francisca?