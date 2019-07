Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le puntate iberiche della soap “Una vita”. Le anticipazioni della prossima settimana in onda in Spagna, dicono che Ursula Dicenta dopo aver scoperto che Felipe Alvarez Hermoso ha perso la testa per Marcia, metterà alle strette la cameriera per l’ennesima volta. Servante e Fabiana invece avranno una grande preoccupazione, perché dopo aver trovato la loro pensione la “Buena Noche” tutta allagata non riusciranno a stare tranquilli. Ebbene sì, l’attività della Aguado e dell’ex portinaio sorta dove un tempo c’era la sartoria di Susana Seler, rischierà di fallire.

Felipe spezza il cuore a Genoveva, Liberto piange per Rosina

Gli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva LA 1 TVE da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019, si preannunciano entusiasmanti. Gli spoiler infatti svelano che Alfredo si scaglierà contro l’intruso che si è introdotto nel suo appartamento. Durante lo scontro i vicini di casa si allarmeranno per aver sentito il rumore di uno sparo.

Intanto Susana temerà che suo nipote Liberto abbia intenzione di suicidarsi dopo aver trovato una lettera scritta dallo stesso. Successivamente Ledesma sempre più decisa a far sposare la figlia, apprenderà che Emilio è deciso a rompere il fidanzamento. Genoveva riceverà un duro colpo al cuore da Felipe, che con molta sincerità le dirà di non provare nulla per lei. Inoltre l’avvocato farà presente alla signora Bryce di aver bisogno di lei soltanto per recuperare i soldi che suo marito ha sottratto ai cittadini di Acacias 38.

Genoveva cadrà in preda alla disperazione per essere stata usata dall’Alvarez Hermoso. Nel frattempo Liberto si recherà nel fiume in cui ha vissuto dei momenti felici con Rosina, e con le lacrime agli occhi cercherà di scrivere qualcosa su un foglio, finendo per gettarlo via.

Marcia minacciata da Ursula, la pensione di Servante e Fabiana allagata

Dall’altro canto Cinta deciderà di rinunciare a stare con Emilio quando scoprirà che Ledesma ha minacciato di far venire alla luce ciò che è accaduto a Valdeza.

Il matrimonio tra Ramon e Carmen sarà sempre più vicino, mentre tutti i vicini si preoccuperanno per la sparizione di Liberto, soprattutto Susana. Nel contempo i Dominguez cercheranno di rallegrare loro figlia, invece Antonito non riuscirà a capire la decisione di Emilio. Marcia si rifiuterà di rendere pubblica la sua relazione con Felipe, a causa del suo difficile passato che continuerà a tormentarla.

Genoveva quasi in ginocchio supplicherà l’avvocato a tornare con lei ricevendo un altro due di picche. Il vedovo di Celia dirà alla signora Bryce che il suo cuore appartiene ad un’altra donna. Ursula dopo aver confortato Genoveva, scoprirà che l’avvocato Felipe si è innamorato di Marcia. Servante e Fabiana saranno alle prese con un grosso problema, perché la loro pensione sarà completamente allagata.

Per concludere la cameriera dell’Alvarez Hermoso dopo essere stata ricattata dalla Dicenta, farà i conti con la furia di Genoveva.