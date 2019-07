Due acerrime nemiche dello sceneggiato spagnolo Il Segreto nei prossimi episodi italiani seppelliranno l’ascia da guerra. Si tratta di Francisca Montenegro e Julieta Uriarte che si sono scontrate fin dalla prima volta in cui si sono incrociate. Quando verrà a conoscenza che la sua rivale è caduta nel vortice della depressione dopo essere stata rapita dai Molero, la moglie di Raimundo Ulloa le farà visita e cercherà di convincerla a reagire.

Precisamente nel capitolo 2.034 la darklady, oltre a confidarsi con la nipote di Consuelo dicendole che in passato ha subito delle violenze per mano del defunto marito Salvador Castro, la spronerà a voltare pagina per tutti coloro che le vogliono bene. La moglie di Saul Ortega, che non avrebbe mai immaginato che Francisca le avesse aperto il suo cuore, seguirà il consiglio della donna e smetterà di versare lacrime per gli uomini che hanno distrutto la sua vita.

Julieta si chiude in un profondo silenzio, Saul scopre l'abuso subito dalla moglie

Nelle prossime puntate della soap opera iberica Julieta nasconderà un terribile segreto al marito Saul con la complicità di Don Berengario e Carmelo. In particolare la nipote di Consuelo, non appena il parroco e il sacerdote uccideranno i Molero per averla violentata, esigerà che i suoi salvatori non facciano sapere a nessuno nemmeno ai suoi familiari ciò che le è accaduto.

La Uriarte farà molta fatica a riprendersi dall’aggressione subita e finirà per chiudersi in un profondo silenzio, un preoccupante stato depressivo che finirà con l'allarmare il marito (Saul). Quest’ultimo, dopo aver fatto delle indagini con il fratello Prudencio per scoprire la causa dello strano atteggiamento della sua amata, capirà che i responsabili della sofferenza della donna potrebbero essere Eustaquio e il figlio Lamberto.

I sospetti del maggiore degli Ortega si faranno più intensi quando verranno rinvenuti i cadaveri dei Molero. A quel punto Saul metterà alle strette Don Berengario e Carmelo e scoprirà che sua moglie è così afflitta perché gli ha nascosto di essere stata abusata.

Raimundo si sente in colpa, Francisca conforta la Uriarte

Intanto Raimundo, essendo consapevole che il maggiore degli Ortega e la nipote di Consuelo sarebbero rimasti a vivere alla villa di Francisca se lui non li avesse cacciati, sarà assalito dai sensi di colpa per il brutto gesto commesso nei confronti della coppia.

A questo punto l'ex locandiere deciderà di supportare la giovane. Purtroppo il tentativo dell'Ulloa non sortirà gli effetti sperati visto che non riuscirà a sollevare il morale della Uriarte. A gran sorpresa la Montenegro si renderà protagonista di un colpo di scena poiché, avendo intuito quale potrebbe essere il problema della sua rivale, la andrà a trovare per darle conforto facendole sapere che anche lei per tanti anni ha subito delle violenze da parte di Salvador Castro, il suo defunto marito.

Con le sue parole la darklady inviterà la nipote di Consuelo a rialzarsi più forte di prima per il bene di tutte le persone che non vogliono vederla soffrire. Francisca riuscirà a farsi perdonare dalla cognata di Prudencio, dato che la giovane metterà un punto ai loro dissapori.