E' un'estate decisamente ricca di rivelazioni e colpi di scena quella che riguarda il mondo dei protagonisti di Uomini e donne. In questi giorni, infatti, in rete e sui social non si parla d'altro che dello scontro tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia: la prima accusa la seconda di essere una persona che vive di minacce e che ci sarebbero delle verità sul suo conto che ancora non sono venute fuori.

Una situazione decisamente infuocata dove si è intromessa anche Deianira Marzano, ex protagonista dell'Isola dei Famosi, la quale sui social ha postato degli screenshot che potrebbero far scoppiare una vera e propria bomba nel dietro le quinte di Uomini e Donne, visto che riportano presunte pressioni in merito a rapporti tra i vari protagonisti e situazioni da costruire ad hoc.

'La redazione di U&D voleva che Andrea Damante ci provasse con Eleonora'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Deianira ha pubblicato sulla sua pagina Instagram gli screen di un messaggio che le sono stati inviati da un'amica della sorella di Oscar Branzani, la quale ha rivelato dei particolari inediti e che sarebbero abbastanza 'gravi' sul dietro le quinte della trasmissione.

La ragazza ha rivelato che durante la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alle coppie, la redazione del programma avrebbe chiesto ad Andrea Damante di intromettersi tra Oscar e la sua fidanzata Eleonora Rocchini. Il motivo? Damante, all'epoca fidanzato con Giulia De Lellis, avrebbe dovuto fingere un interesse nei confronti della bella Eleonora, al solo scopo di creare attenzione e ovviamente polemiche sul programma di Maria De Filippi.

Insomma questo sarebbe stato un modo per far parlare del programma e dei vari protagonisti, dato che un fantomatico triangolo tra Oscar-Andrea-Eleonora avrebbe riempito le pagine di siti di gossip per settimane e settimane. A quanto pare, però, sarebbe arrivato il netto rifiuto nei confronti di questa richiesta della produzione del dating show di Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia e Jack Vanore fidanzati segretamente a U&D?

Una rivelazione, quella fatta da Deianira sui social, che ovviamente non è passata inosservata e che rende ancora più complicato il clima che si è creato in questi giorni intorno al mondo di Uomini e Donne, dopo le accuse mosse da Teresa Cilia e Mario Serpa nei confronti dell'autrice Raffaella Mennoia.

In particolar modo la Cilia ci è andata giù pesante nei confronti della bella Raffaella, al punto da dire che durante il trono di Jack Vanore lei avrebbe avuto una relazione segreta con il ragazzo, che all'epoca vestiva i panni di tronista nella trasmissione di Canale 5. Un'accusa che al momento non è stata ancora smentita da Raffaella, la quale dopo i messaggi delle scorse ore su Instagram ha preferito non replicare ulteriormente.