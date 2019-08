Da qualche giorno Raffaella Mennoia, autrice del trono classico di Uomini e Donne, e Mario Serpa, hanno dato il via ad una lunga faida sui social. Alla base del botta e risposta tra i due c’è Claudio Sona. Mentre Raffaella si è schierata chiaramente dalla parte del primo tronista gay, Mario continua a sostenere che il suo ex fidanzato si è beffato tutti, ne avrebbe le prove, ma la redazione non vuole dargli peso.

Da lì sono partiti un insieme di attacchi reciproci. Raffaella ha affermato che è stato Mario a non voler più andare in onda e a fare l’opinionista, Mario, dal canto suo, ha detto che "Miss Redazione" lo avrebbe considerato di più per quel battibecco, che per tutto il tempo in cui ha fatto parte del programma.

Uomini e Donne: La redazione emana un comunicato ufficiale

Dopo che la faida social si è inoltrata per giorni la redazione ha deciso di intervenire e dall'account ufficiale Instagram di Uomini e donne è stato emanato un comunicato ufficiale.

In pratica la redazione afferma che nei giorni scorsi si sono lette sui social diverse sciocchezze riguardanti Uomini e Donne. Alcune innocenti altre più gravi dove si prometteva la rivelazione di grandi verità che alla fin fine non arrivano mai. La redazione ha detto che saranno pazienti, ma fino ad un certo punto, oltre al quale diventa obbligatorio prendere la situazione in mano, anche se questo significa denunciare e querelare le persone che hanno dato origine a tutto ciò.

Inoltre, sempre il comitato redazionale, avvisa che chiunque abbia deciso di partecipare al programma per cercare una soluzione alla propria vita rimanendo deluso, non è autorizzato a scrivere delle cose non veritiere, inoltre il programma non si è mai posto come "risolutore di vita", quindi il programma lascia al pubblico il compito di saper intercettare i “rosiconi” augurando con questo un felice agosto 2019 a tutti i fans del programma.

La produzione ha scritto questo anche a nome di Maria De Filippi"

Uomini e Donne: Il comunicato della redazione alimenta la faida, interviene anche Deianira Marzano

Sui social però, queste dichiarazioni non hanno fatto altro che alimentare una situazione già critica. Da un lato Teresa Cilia ha continuato ad attaccare Raffaella definendola una ipocrita, la quale non farebbe altro che farsi difendere dalla produzione del programma.

Nel frattempo anche Deianira Marzano ha voluto esprimere una sua opinione su ciò che sta accadendo. La blogger ha ipotizzato che Raffaella Mennoia abbia utilizzato il profilo ufficiale di Uomini e Donne per scrivere il comunicato.

Altri follower invece, sostengono che se diversi protagonisti del programma si sono scagliati contro l'autrice un motivo ci sarà. Da evidenziare, ovviamente, anche i tanti messaggi di stima e amore verso Raffaella Mennoia e tutta la redazione di Uomini e Donne.