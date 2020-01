Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua quarta stagione di messa in onda. Le anticipazioni rivelano che martedì 28 gennaio andrà in onda la seconda puntata di questa nuova settimana di programmazione e i colpi di scena non si faranno attendere. Occhi puntati in primis sul personaggio del giovane Federico, il quale dopo aver appreso la notizia dell'esito negativo della sua operazione, deciderà di troncare definitivamente la relazione con la fidanzata Roberta, che lo ha assistito in questi difficili giorni.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore del 28 gennaio: Federico decide di lasciare la fidanzata Roberta

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 28 gennaio in televisione, rivelano che Federico prenderà una decisione che sembrerà essere a dir poco definitiva.

Il giovane Cattaneo metterà la parola 'fine' alla sua relazione con Roberta.

Una notizia della quale verranno a conoscenza anche i genitori del giovane Cattaneo: sarà proprio Luciano, infatti, a mettere al corrente sua moglie della decisione che ha preso Federico. Occhi puntati anche su Umberto: gli spoiler di questo nuovo episodio della soap opera di Rai 1 rivelano che l'uomo suggerirà a Riccardo di provare a convincere, in tutti i modi, Ludovica ad investire una somma di denaro in un nuovo progetto.

Una richiesta a tratti rischiosa che tuttavia porterà i due giovani rampolli ad assumere ancora di più un atteggiamento di astio nei confronti di Umberto.

Clelia chiede che venga assunto nuovo personale al Paradiso

E poi ancora le anticipazioni della puntata del 28 gennaio rivelano che Clelia farà una richiesta ben precisa al ragioniere che riguarda la situazione lavorativa all'interno del Paradiso.

Dato che sono sempre più in affanno, chiederà che venga assunto del nuovo personale così da poter riuscire a superare la situazione di continua emergenza che vivono costantemente sul posto di lavoro.

Intanto Roberta non si rassegnerà all'idea di essere stata lasciata da Federico: in questo episodio de Il Paradiso delle signore la donna consegnerà una lettera a Silvia, che dovrà farla recapitare al giovane Cattaneo.

Intanto, però, Silvia avrà un colloquio con il professor Faraone: il noto chirurgo metterà la donna al cospetto di una terribile verità che riguarderà il futuro di Federico.

Vittorio, intanto, si metterà al lavoro affinché possa sfruttare l'uscita del fotoromanzo di Brivio a vantaggio del Paradiso: e alla fine riuscirà a trovare un piano adatto per far andare in porto il suo progetto.