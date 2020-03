Venerdì 27 marzo andrà in onda su Rai 1 il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera del primo pomeriggio che sta riscuotendo dei risultati d'ascolto sempre più rilevanti, con una media che sta arrivando a sfiorare i 2,8 milioni di telespettatori al giorno.

La puntata di venerdì pomeriggio si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla ricerca della nuova Venere che prenderà il posto di Marina all'interno del grande magazzino.

Nessuna delle candidate convincerà più di tanto Clelia, fino a quando non arriverà una certa Laura Parisi che si farà notare.

Il Paradiso delle Signore, spoiler del 27 marzo: arriva Laura Parisi, la nuova Venere

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata del 27 marzo de Il Paradiso delle Signore rivelano che al negozio proseguirà il via vai di aspiranti commesse che si presenteranno per prendere il posto lasciato vacante da Marina. In un primo momento, Clelia apparirà alquanto "disperata", poiché nessuna delle candidate sarà in grado di convincerla.

Ad un certo punto, però, arriverà una giovane che farà la differenza: trattasi di Laura Parisi, la quale fin dal primo momento si mostrerà molto intraprendete e con il suo modo di fare convincerà Vittorio a concederle una settimana di prova.

Gabriella, intanto, vivrà finalmente il suo grande sogno a Parigi. Dal punto di vista professionale la donna riscuoterà un grande successo, anche se non potrà dire nulla al fidanzato Salvatore su ciò che realmente sta accadendo nella capitale francese.

Gli spoiler della soap di Rai 1, infatti, rivelano che Gabriella non confesserà al partner di essere in compagnia di Cosimo.

Cosimo si prende cura di Gabriella malata e Salvatore scopre tutto

Una situazione decisamente difficile per Gabriella che, pur essendo innamorata di Salvatore, si renderà conto di provare un'attrazione per il giovane Bergamini che continuerà a corteggiarla anche a Parigi. Nonostante ciò, la donna farà di tutto per evitare che il fidanzato scopra la verità ma, si sa, le bugie hanno le gambe corte.

Quando Gabriella si ammalerà, sarà Cosimo a prendersi cura di lei, e in questa circostanza Salvatore verrà a conoscenza della realtà dei fatti. Come reagirà l'uomo quando saprà che la sua donna non è da sola come gli aveva fatto credere? Già in passato la gelosia di Amato aveva messo in seria discussione il suo rapporto sentimentale con la stilista.