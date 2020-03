Una delle poche trasmissioni ancora in onda in questo periodo di emergenza sanitaria è il Grande Fratello Vip 4. Il reality show, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, è quasi giunto alla tanto attesa finale prevista per mercoledì 8 aprile. Il conduttore, in queste ultime ore, ha sfatato un mito che da giorni circolava sui social ovvero che Antonella Elia fosse la sua preferita.

Una parola per tutti

Alfonso Signorini ha sicuramente superato brillantemente la sua prima conduzione al timone del Grande Fratello Vip 4.

In un periodo così difficile, ha mostrato caparbietà e lucidità. Unico neo riscontrato dai telespettatori durante il susseguirsi delle varie puntata sarebbe da ricondurre ad una particolare simpatia per una concorrente. In particolare, i fan del reality, avrebbero evidenziato come l'Elia fosse 'la cocca' di Signorini.

Quest'ultimo, con fare deciso, ha smentito con le seguenti parole: 'Assolutamente no. Antonella è una che va presa con le pinze. E' una molto caratteriale che le cose non le manda a dire.

Il ruolo che ricopro non mi consente di avere un preferito o addirittura protetto'. In questo modo, Alfonso ha definitivamente messo un punto su questa questione lasciando ben intendere che sia super partes.

Valeria Marini da 'bacchettare'

Una delle concorrenti che ha dato filo da torcere al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è sicuramente Valeria Marini. Quest'ultima, dopo la prima esperienza al reality nella prima edizione, è tornata nelle vesti da concorrente soprattutto per arricchire lo show di liti con Antonella Elia.

Se Signorini ha avuto da puntualizzare sul fatto che l'Elia non sia una sua protetta, ha voluto dire due parole anche sulla Marini: 'Io e Valeria siamo amici da trent'anni. Le voglio un gran bene ma spesso non è molto diretta in quanto entra troppo nel suo personaggio'.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip il cerchio si stringe sempre di più. Nella prossima puntata, infatti, scopriremo chi tra Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa dovrà abbandonare per sempre il reality show.

Non sappiamo ancora se ci sarà una doppia eliminazione così come successo nell'ultimo appuntamento. Una cosa è certa, si parlerà anche di Adriana Volpe che ha lasciato improvvisamente la casa più spiata d'Italia per seri motivi familiari.

Infatti, suo suocero, è morto all'età di 76 anni e i concorrenti scopriranno nella prossima puntata tutti i reali motivi che hanno condotto la conduttrice ad abbandonare il reality a pochissime puntate dalla tanto ambita finale. Proprio per la finale c'è già chi ha ottenuto un pass per accedervi ed è il calciatore Sossio Aruta.