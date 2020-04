La conduttrice di Canale 5, Barbara D'Urso, nelle ultime settimane è stata presa di mira più volte sui social network. Questa volta, però, ad attaccare profondamente il volto noto di Mediaset è stato Yari Carrisi. Quest'ultimo, in modi del tutto inaspettati, ha pubblicato delle Instagram Stories, sull'omonimo social network, in cui ha scritto delle pesanti dichiarazioni che, in poche ore, sono diventate virali.

L'ira funesta di Yari

Nella mattinata di oggi, 21 aprile, Yari Carrisi, in onore del suo compleanno, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui, non solo ha ringraziato i tanti fan che lo hanno omaggiato con degli auguri virtuali, ma ha voluto riservare un piccolo spazio anche a delle critiche.

In particolare, la sua ira, si è scagliata contro Barbara D'Urso. Il motivo, ad ora, è ignoto anche se in molti sospetterebbero che dietro il suo astio ed il suo risentimento ci sia dell'altro. Infatti, nella puntata di ieri, 20 aprile, di Pomeriggio Cinque, la conduttrice avrebbe parlato di un ipotetico riavvicinamento tra suo padre e Loredana Lecciso.

Le parole utilizzate per attaccare la conduttrice di Canale 5 sono state le seguenti: "La D'Urso deve morire". Su Instagram, molti sono stati i fan che hanno commentato, in maniera diversificata, il suo duro attacco ai danni di Barbara.

Anche alcuni giornalisti hanno accusato Yari di aver utilizzato parole pesanti ed uno sfogo immotivato. Al momento, non sono ancora arrivati dei commenti sui social, da parte della conduttrice, per chiedere le motivazioni di un simile attacco.

Un fulmine a ciel sereno

L'attacco sferrato da parte di Yari Carrisi ai danni di Barbara D'Urso, hanno lasciato tutto il popolo del web interdetto. Molti hanno evidenziato che la veemenza di una simile dichiarazione, a prescindere, non possa essere giustificata da nessun gesto da parte della D'Urso.

In realtà, nessuno si aspettava un gesto simile in quanto tra Yari e Barbara non ci sono mai stati litigi in trasmissione o momenti di tensione. Anzi, in alcune puntate di Domenica Live, il figlio di Albano e Romina è stato ospite dalla D'Urso per rilasciare interviste in maniera molto tranquilla e pacifica. Sicuramente ci saranno delle delucidazioni in merito in virtù del fatto che il post sia stato pubblicato sui social network e quindi visto da migliaia di persone.

Aggiornamenti continui

Sebbene Barbara D'Urso abbia ricevuto un attacco virtuale inaspettato da parte di Yari Carrisi non ha ancora risposto e continua a fare informazione al fine di aggiornare gli italiani sulla situazione attuale circa l'emergenza sanitaria. In particolar modo, in Live-Non è la D'Urso, la conduttrice ospita ed intervista molti politici e medici per avere un quadro più chiaro della realtà in cui ci ritroviamo a vivere in questi ultimi mesi.