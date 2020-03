L'abbandono di Adriana Volpe dalla casa del Grande Fratello Vip 4 ha scosso gli animi degli altri coinquilini. In molti sono rimasti spiazzati, proprio per l'immediata uscita. Tra i vari concorrenti i più affranti sono stati Andrea Denver, Licia Nunez, Paolo Ciavarro e Antonella Elia. In particolare la showgirl 56enne si è rammaricata per non avere capito il dolore che stava provando la sua coinquilina in questo momento.

Per chi non avesse seguito la vicenda, giovedì 19 marzo Adriana Volpe dopo aver ricevuto una comunicazione in confessionale ha deciso di lasciare il reality-show di Canale 5.

La gieffina parlando con i suoi coinquilini ha rivelato, che in questo momento il dovere di mamma e di moglie la stava chiamando. Inoltre Adriana ha dichiarato che ha fatto il possibile per proseguire con la sua esperienza, ma ad oggi non è più possibile.

Prima di varcare la porta rossa, l'ex conduttrice Rai ha rivolto un appello ai suoi coinquilini: "Siate forti, fate una preghiera per me".

Il rammarico di Antonella Elia

Mentre Adriana Volpe stava abbandonando la casa più spiata d'Italia, Antonella Elia ha supplicato la sua coinquilina di restare in gioco.

Quest'oggi nel daytime del programma, gli autori hanno mandato in onda alcune delle reazioni che hanno avuto i concorrenti. Antonella Elia si è mostrata molto rammaricata, perché non è riuscita a comprendere la situazione che stava vivendo la sua compagna d'avventura: "Che brutto. Rimpiango il tempo perso. Le sarei dovuta stare più vicina". La Elia ha rivelato che nei giorni scorsi ha visto Adriana pregare ai piedi del letto: "Capivo che succedeva qualcosa, ma non mi ha detto nulla".

Sebbene Antonella abbia compreso la gravità dell'accaduto, avrebbe gradito un distacco più graduale, senza vedere scappare la sua coinquilina.

Il pensiero degli altri gieffini

Oltre ad Antonella Elia anche gli altri gieffini hanno espresso un giudizio sull'improvvisa uscita dalla casa da parte di Adriana Volpe.

Andrea Denver è sembrato sconvolto, perché fin da subito aveva instaurato un ottimo rapporto con l'ex conduttrice Rai.

Il modello italo-americano ha affermato di essersi fatto molte risate con la sua coinquilina. Infine ha concluso con un appello rivolto ad Adriana Volpe: "Spero che tutto si risolva e di poterla abbracciare ancora una volta al più presto".

Licia Nunez si è soffermata sul fatto che in un momento così delicato, ancora una volta è stata Adriana a rassicurare i suoi coinquilini: "E' stata lei a dirci che andrà tutto bene".

Paolo Ciavarro ha capito che in questo momento la famiglia di Adriana Volpe aveva bisogno di lei, anche se con molto rammarico ha ammesso che la sua coinquilina era un punto di riferimento per tutti.

Tra gli altri pensieri dei concorrenti è stato trasmesso il confessionale di Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese. La prima è scoppiata in lacrime, poi ha confessato di non capire più nulla di quello che sta accadendo. L'ex inviato di Striscia la Notizia, ne ha approfittato per mandare un saluto speciale ad Adriana Volpe.