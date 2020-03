In questo periodo in cui Uomini e donne è in pausa per l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, alcuni suoi protagonisti stanno facendo compagnia ai fan sui social network con dirette o Stories nelle quali raccontano le loro giornate in casa. Anna Tedesco, per esempio, ha chiacchierato con i followers alcune ore fa ed ha espresso dei pareri interessanti e molto netti su protagonisti attuali o ex del cast del dating-show: la dama, in particolare, ha stroncato Gianni Sperti e la coppia Ida e Riccardo.

Anna torna a parlare di Giorgio Manetti, ex di Gemma a Uomini e Donne

La sospensione anticipata di una settimana che ha subito Uomini e Donne, ancora fa rumoreggiare i fan più affezionati: a tanti, infatti, non è andata giù la decisione di Mediaset di fermare la messa in onda del dating-show prima che il pubblico vedesse le ultime puntate registrate.

Ci stanno pensando alcuni storici protagonisti della trasmissione, però, ad animare le giornate dei loro followers con dichiarazioni che fanno discutere e non poco.

Nel primo pomeriggio di venerdì 20 marzo, per esempio, Anna Tedesco ha fatto una diretta Instagram con una pagina di Gossip ed ha risposto a tutte le domande che le sono state rivolte soprattutto sui membri del parterre del Trono Over.

Quando qualcuno le ha chiesto in che rapporti è oggi con Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani e suo presunto "amico speciale", la dama di U&D ha detto: "Lui è rimasto nella storia perché è un uomo distinto e mai fuori dalle righe.

Per questo è un mio amico, mi ha sempre rispettato".

Anna, dunque, ha confermato per l'ennesima volta che tra lei e il "Gabbiano" c'è soltanto un legame d'affetto e stima, e non un amore segreto come tanti (soprattutto Gianni Sperti) pensano.

Anna stronca Gianni Sperti dopo le liti a Uomini e Donne

Uno dei membri del cast di Uomini e Donne con il quale Anna ha avuto speso da ridire, è Gianni Sperti: tra i due, infatti, non sono mai mancati gli scontri verbali e le accuse reciproche nelle puntate del Trono Over che sono andate in onda negli ultimi anni.

Quando oggi le è stato chiesto di esprimere un parere sull'opinionista del dating-show, la Tedesco ha detto: "Io lo chiamo inquisitore. Non gli rispondo neanche più, è un problema suo e non mio. Se porta le prove, va bene".

La dama ovviamente si stava riferendo all'insinuazione che il pugliese ha fatto varie volte sia sul suo presunto ambiguo rapporto con Giorgio Manetti che su un'ipotetica frequentazione segreta che avrebbe fuori dagli studi Tv.

"Ma chi è quel defi... che manda la propria donna a baciarsi con altri?", ha aggiunto Anna nel suo sfogo social.

Ida e Riccardo nel mirino di Anna dopo la pace a Uomini e Donne

Un ultimo significativo commento che la Tedesco ha fatto sui colleghi di Uomini e Donne, è quello riguardante la coppia più amata tra quelle che si sono formate nel Trono Over di recente: Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Quando le è stato domandato di esprimere un'opinione sui litigiosi piccioncini, la dama ha detto: "No comment. Penso che se mi sono stufata io, si saranno stufati anche milioni di italiani. Basta parlare di loro".

Non contenta dell'attacco fatto agli ex compagni di parterre, Anna ha aggiunto: "I telespettatori si sono stancati, figuriamoci noi lì dentro".

La partecipazione di Ida e Riccardo alle ultime puntate di U&D, dunque, sembra aver fatto storcere il naso a chi, a differenza loro, è ancora in cerca dell'anima gemella davanti alle telecamere.

La donna, infine, non si è espressa sullo stop che ha subito la trasmissione e sulla grande incertezza che c'è sul periodo in cui tornerà in onda: neppure l'autrice Raffaella Mennoia ha informazioni rilevanti su questo argomento che sta a cuore a tutti i fan del programma.