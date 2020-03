Ursula Bennardo ed il marito di Fernanda Lessa, ormai uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, hanno avuto uno scontro al vetriolo su social. In particolare l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare alcune chat scambiate con Luca Zocchi, marito della gieffina Fernarda Lessa, in cui Sossio Aruta veniva pesantemente insultato.

Tutto è cominciato a causa di un video pubblicato alcuni giorni fa dal Grande Fratello Vip 4 che non è stato digerito da Luca. La clip in questione vedeva come protagonista Sossio Aruta, compagno di Ursula, che ironizzava su Fernanda Lessa mentre era raccolta in preghiera.

Luca perde le staffe con Sossio Aruta

Luca non ha affatto gradito l’atteggiamento di Sossio nei confronti di sua moglie Fernanda mentre si trovava ancora all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Per questo motivo Zocchi ha iniziato a scrivere sui social messaggi contro Sossio. Oltre ai vari epiteti scritti dall’uomo, Luca ha affermato:

“Io sono il marito di Fernanda e sono schifato e indignato dalla maleducazione e dall'ignoranza”. Secondo il marito della Lessa, infatti, il momento di preghiera è una cosa seria e non andava fatta alcuna battuta ironica.

A quel punto Ursula Bennardo è scesa in campo per difendere il suo compagno dagli insulti.

Scontro social tra Ursula e il marito di Fernanda

Come mostrato dalle chat pubblicate su Instagram dalla Bennardo, l’ex dama di Uomini e Donne ha accusato Luca di vivere nascosto dietro la fama della moglie. A sua volta Luca ha nuovamente replicato affermando che non è mai stato interessato al mondo della televisione: le uniche due volte che è apparso sul piccolo schermo sarebbero state per difendere sua moglie Fernanda.

Il marito della Lessa fa un passo indietro, ma Ursula non cede

Di fronte alle accuse di Luca Zocchi, Ursula Bennardo ha dato un'ulteriore strigliata all’uomo. Secondo la compagna di Sossio Aruta, infatti, sarebbe meglio avere al fianco un uomo poco colto ma che ha imparato altre cose della vita, piuttosto che essere accompagnati da una persona acculturata ma cattiva e in cerca di fama.

Poco dopo la Bennardo ha lanciato una vera e propria stoccata al marito di Fernanda Lessa: “Le persone come te mi fanno paura”.

A quel punto, una volta capito l’errore, Zocchi pare che abbia cercato di fare un passo indietro. Il marito della modella brasiliana avrebbe infatti chiesto un chiarimento a voce con la fidanzata dell’Aruta: “Così per iscritto, diventa più complicato”.

Sebbene Luca abbia deciso di rivedere la sua posizione, Ursula Bennardo sembra non aver gradito i pesanti insulti rivolti al suo compagno. Per questo motivo la donna ha pubblicato tutte le chat su Instagram. L’ex dama del dating-show di Canale 5 ha spiegato di avere aspettato a postare lo scontro con l’uomo in questione per non pregiudicare il percorso di Fernanda Lessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4.