L'avventura di Sossio Aruta all'interno del Grande Fratello Vip 4 prosegue a gonfie vele. Il gieffino, nonostante sia entrato da poche settimane nella casa più spiata d'Italia, giorno dopo giorno diventa protagonista del reality-show di Canale 5. In queste ore sul settimanale Di Più, Ursula Bennardo ha deciso di scrivere una lettera al suo compagno. La compagna di Sossio non solo ha affermato di sentire la mancanza del suo compagno, ma ha voluto anche informare il gieffino di alcuni problemi di salute avuti dalla loro bambina.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti al Trono Over nel dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. I due, dopo una relazione abbastanza tormentata, sono riusciti a trovare la serenità. Inoltre dallo scorso autunno sono diventati genitori di una bambina di nome Bianca.

La figlia di Sossio Aruta ha avuto dei problemi di salute

Sulle pagine della rivista Di Più in edicola da sabato 14 marzo, Ursula Bennardo ha pubblicato una missiva indirizzato al suo compagno.

L'ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di mettere al corrente Sossio Aruta di alcuni problemi di salute avuti dalla loro bambina.

Senza troppi giri di parole, la Bennardo ha scritto rivolgendosi ad Aruta: "Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene". La donna ha dichiarato che la piccola Bianca ha avuto una bronchiolite che le ha provocato febbre, tosse e difficoltà respiratorie.

Vista l'emergenza sanitaria che sta vivendo il Bel Paese, Ursula è andata nel panico e si è rivolta subito ad un pediatra. Quest'ultimo ha subito tranquilizzato la Bennardo: "Mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa". Oggi, scorrendo nel profilo Instagram dell'ex Dama, si comprende che la piccola Bianca è guarita del tutto.

Inoltre nella lettera indirizzata al gieffino, Ursula Bennardo ha affermato che la loro bambina, essendo abituata alla presenza del suo papà, spesso cerca la sua mano nel lettone.

L'appello di Bianca a Sossio

Archiviato il capitolo legato alle condizioni di salute della piccola Bianca, Ursula Bennardo non ha potuto nascondere di sentire la mancanza del suo compagno. "Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire". L'assenza di Sossio Aruta inizia a diventare rumorosa anche per gli altri figli che l'uomo ha avuto da una precedente relazione: "La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano". Ursula senza pensarci su due volte ha ammesso nella missiva: "Sossio mi manchi", poi la donna si è chiesta se anche Aruta senta la mancanza di lei e dei suoi figli.

A questo punto c'è grande attesa di vedere come reagirà il gieffino, dopo la lettera scritta dalla sua compagna.