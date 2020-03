Si prospetta ricca di sorprese la puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda oggi 25 marzo. In primis si potrebbe assistere al ritorno nella casa di Adriana Volpe attraverso un video messaggio rivolto ai propri compagni d'avventura, in successione si verrà a sapere chi tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez - tutti in nomination - verrà eliminato, infine si dovrebbe assistere ad un secondo eliminato e alla nomina del secondo finalista che affiancherà Sossio Aruta.

GF Vip: il videomessaggio di Adriana Volpe

Il GF Vip 4 sta tenendo incollati allo schermo milioni d'italiani, sia per le continue discussioni e sbalzi umorali sia per le emozioni e la sensibilità che molti concorrenti stanno dimostrando di avere.

Per la terz'ultima puntata del reality, Alfonso Signorini avrebbe così in serbo una sorpresa per i concorrenti rimasti in gara: Adriana Volpe potrebbe infatti palesarsi ai suoi ex compagni d'avventura con un videomessaggio realizzato apposta per tutti loro.

L'ex conduttrice di 'Mezzogiorno in famiglia' e 'I fatti vostri', lo ricordiamo, aveva abbandonato il gioco per l'aggravarsi delle condizioni di salute di suo suocero Ernesto Parli, poi purtroppo deceduto.

Il videomessaggio di Adriana sarà rivolto ai presenti nella casa del Grande Fratello Vip ma costituirà certamente anche uno spunto per un confronto tra i partecipanti.

Il televoto: Antonella, Fernanda e Licia in nomination

Il Grande Fratello Vip non è solo fatto di momenti toccanti o accese discussioni, il gioco è caratterizzato anche dalle consuete nomination e dalle inevitabili eliminazioni. La scorsa puntata ha decretato Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez come personaggi papabili per uscire dalla casa di Cinecittà: stasera si conoscerà dunque il nome dell'eliminato ma non sarà il solo.

La compressione delle puntate dovuta all'emergenza sanitaria in atto costringe infatti a decretare un secondo eliminato dopo che nella scorsa puntata a salutare la casa con questo meccanismo era stata Valeria Marini.

Il secondo finalista del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip di oggi 25 marzo non rivelerà solo i nomi dei due personaggi eliminati, ma anche chi affiancherà Sossio come secondo finalista di questa quarta edizione del reality show. Il GF Vip 4 terminerà il giorno 8 aprile come comunicato ufficialmente dagli autori agli stessi concorrenti qualche settimana fa. Le due eliminazioni e la proclamazione del secondo finalista modificheranno sicuramente le strategie di alcuni concorrenti.

Staremo a vedere.