Lunedì 23 marzo torna Il Paradiso delle Signore 4 su Rai 1: le anticipazioni della puntata raccontano che il Ravasi mostrerà il suo vero volto, mettendo a rischio la credibilità di Umberto Guarnieri. La contessa Adelaide sembra non rendersi conto del grosso guaio al quale sta andando incontro.

Nel frattempo, Luciano sarà al settimo cielo per aver ritrovato la sua Clelia. Il ragioniere capirà che ormai il suo matrimonio con Silvia è destinato a terminare. I due decideranno di non separarsi solo per il bene di Federico che, nei prossimi giorni, sarà chiamato a fare una difficile scelta capace di stravolgere la sua vita.

Marta mentirà a Vittorio pur di partire con Gabriella e tentare di sperimentare la cura del neonatologo francese che ha aiutato una sua amica a rimanere incinta, nonostante le analisi non le avessero dato alcuna speranza.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata lunedì 23 marzo 2020

Luciano sembrerà respirare un po' di serenità tra le braccia di Clelia, l'unica donna che ama. Il ragioniere, almeno per qualche istante, dimenticherà i suoi tormenti.

Intanto, all'interno de Il Paradiso delle Signore, ci sarà un grande scompiglio.

La partenza improvvisa di Marina ha scombussolato i turni e Vittorio capirà che è arrivato il momento di assumere una nuova commessa. Come se non bastasse, Gabriella dovrà assentarsi per il suo viaggio a Parigi da Defois.

Dora verrà così incaricata di procedere con l'annuncio e la successiva selezione delle aspiranti Veneri.

Achille Ravasi trama nell'ombra

Nella puntata di domani de Il Paradiso delle Signore 4, in onda su Rai 1, vedremo Marta decisa a lasciare Milano con Gabriella.

La moglie di Vittorio vuole assumere i medicinali già provati dalla sua amica, con la speranza di restare incinta. La giovane non dirà nulla a Vittorio, certa che il marito non le darebbe mai il consenso di sottoporsi ad una terapia tanto promettente quanto pericolosa.

Intanto, il Ravasi incontrerà Umberto per fargli una proposta: fare il discorso per l'Expo al suo posto. Come mai un gesto così generoso?

L'apparenza inganna. Achille sta tramando affinché possa mettere le mani sul patrimonio dei Guarnieri, cosa che gli sarà ancor più facile dopo aver sposato Adelaide.

Una prova d'amore

Riccardo suggerirà a suo padre di farsi aiutare da Federico, così da fare un'ottima figura alla presentazione. Nello stesso tempo, il giovane Guarnieri si deciderà ad affrontare Marcello, l'unico modo per vivere serenamente la sua storia d'amore con Angela. L'impresa si rivelerà più difficile del previsto. Non resta che attendere la visione delle puntate settimanali de Il Paradiso delle Signore 4 per sapere come evolveranno le trame.