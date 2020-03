Su Rai 1 continua ad andare in onda il fortunato sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore 2. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 23 marzo, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) pur avendo appreso per l’ennesima volta di non poter più diventare madre, non si rassegnerà alla dura realtà. La moglie di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), non appena verrà a conoscenza che Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) a breve andrà a Parigi, prenderà una decisione del tutto inaspettata. La sorella di Riccardo (Enrico Oetiker) vorrà partire con la famosa stilista, con l’obiettivo di farsi visitare da qualche medico specialista.

Clelia e Luciano felici, Gabriella riceve una chiamata da Defois

Le anticipazioni della 111^ puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai lunedì 23 marzo 2020, raccontano che la felicità di Clelia e Luciano per essersi finalmente ritrovati sarà alle stelle. Intanto i dipendenti del Paradiso inizieranno a sentire la mancanza di Marina, mentre Gabriella dopo aver sostituito Angela con molto piacere sarà alle prese con un nuovo impegno lavorativo. La talentuosa stilista riceverà una chiamata telefonica dal suo mentore Vincent Defois che la inviterà a recarsi a Parigi, per presentare la sua nuova collezione.

Per la Rossi si tratterà dell’ennesima soddisfazione, poiché gli abiti realizzati da lei saranno in vendita anche in Francia.

Nel negozio più lussuoso del capoluogo lombardo inoltre ci sarà una novità, dato che Dora sarà impegnata con le selezioni per poter scegliere - tra tutte coloro che si presenteranno - chi dovrà diventare la nuova commessa al posto della Fiore.

Marta è decisa a partire con la Rossi, Riccardo vuole avere un confronto con Marcello

In seguito Marta deciderà di prendere parte al viaggio di Gabriella, poiché sarà ancora affranta per il risultato delle sue analisi. In particolare la moglie di Vittorio avrà intenzione di incontrare un luminare, che potrebbe trovare la giusta cura per la sua sterilità.

Nel frattempo Achille attuerà una delle sue mosse strategiche, invitando Umberto a fare un discorso nel comitato lombardo per l’Expo.

A mettere il bastone tra le ruote al Ravasi ci penserà Riccardo, che consiglierà al padre di affidare l’importante incarico a Federico. Intanto il giovane rampollo dei Guarnieri continuerà a portare avanti la sua relazione con Angela, facendole una promessa. Nello specifico, il cognato del Conti - pur sapendo che suo cognato non nutre simpatia per lui - dirà alla propria amata che presto avrà un confronto con suo fratello Marcello. Oltre a Riccardo e alla giovane Barbieri, anche Clelia e il ragioniere Cattaneo si avvicineranno sempre di più.