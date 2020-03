Venerdì 3 aprile 2020 si chiude la settimana di programmazione della soap Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni fanno luce sulla scelta pericolosa di Marta che, all'insaputa di Vittorio, deciderà di seguire il suo istinto.

Salvatore, sentendosi in colpa, si scuserà con Cosimo. Tuttavia, il suo gesto non sembrerà far cambiare idea a Gabriella.

Situazione tesa a casa Cattaneo, dopo che Luciano ha manifestato l'idea di rivolgersi ad uno strozzino. Silvia e Clelia si terranno aggiornate per monitorare gli spostamenti del ragioniere.

Entrambe sono intenzionate a non fargli commettere una follia.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di venerdì 3 aprile 2020

La perseveranza di Laura sarà premiata. La giovane, dopo aver resistito alle pressioni di Clelia, verrà assunta come nuova Venere al magazzino.

Nel frattempo, Salvo si scuserà con Cosimo per averlo aggredito in quel modo. Marcello si schiererà dalla sua parte, al contrario di Armando che, invece, condannerà il gesto.

Silvia e Clelia avranno modo di parlare in merito alla decisione di Luciano di chiedere aiuto ad un usuraio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 svelano che Silvia prometterà alla sua rivale in amore (e ora alleata) di fare tutto il possibile per evitare che ciò accada e, nello stesso tempo, di cercare la somma necessaria. Farà in tempo?

Il piano di Silvia e Clelia

La scoperta della vera paternità di Federico potrebbe diventare ancora centrale nelle trame de Il Paradiso delle Signore 4. Silvia e Clelia metteranno a punto un piano per trovare i soldi e far operare Federico.

Le due si prometteranno di tenere all'oscuro Luciano. Ciò fa presupporre che nel loro piano possa rientrare Umberto. Sarà il Guarnieri a risolvere inaspettatamente le cose? Senza dubbio, la famiglia Guarnieri avrà un ruolo fondamentale in questa drammatica storyline, come vedremo più avanti.

Una scelta pericolosa

La puntata di venerdì 3 aprile 2020 della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 in onda su Rai 1 si conclude con la decisione di Marta.

La donna, decisa a diventare madre a tutti i costi, contatterà nuovamente Camilla, pregandola di spedirle la medicina che ha assunto per rimanere incinta.

Il fatto che Marta non abbia avuto nemmeno una prescrizione medica farà preoccupare non poco. Una volta avute le pillole, la Guarnieri inizierà ad assumerle, senza ovviamente avvisare Vittorio. Come reagirà quando lo verrà a sapere?

Marta andrà incontro alle pericolose controindicazioni? Non resta che aspettare le prossime puntate della soap così amata dal pubblico Rai, in onda dopo lo stop delle riprese per via dell'emergenza sanitaria.